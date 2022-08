Por tercera vez consecutiva, Martín se encontró entre los participantes de Los 8 escalones del millón (eltrece) dispuesto a poner a prueba su suerte. Luego de ganar el primer millón en la noche del miércoles y de, tras recibir un regalo muy especial, llevarse el segundo millón en la tarde del jueves, decidió regresar. Para sorpresa de los presentes, no solo llegó a la final sino que atravesó la última ronda de preguntas de manera casi perfecta. Pero, cuando le tocó decidir si volvería para intentar romper el récord de triunfos, dejó a todos sin palabras con su explicación.

Los 8 escalones: Ganó los 3 millones y sorprendió con una insólita decisión

El miércoles por la noche, Martín se presentó en el estudio de eltrece para formar parte del ciclo de juegos conducido por Guido Kaczka. La responsable de su participación fue Iara, su hija de 18 años, quien estaba convencida de que tenía los conocimiento suficientes para asegurarse el ansiado premio. El desarrollo de los sucesos terminó por demostrarle que estaba en lo correcto.

Durante su primera vez, avanzó de manera constante hasta quedar cabeza a cabeza con Víctor, uno de sus contrincantes. Al consagrarse como ganador, luego de que los puntos de la última ronda de preguntas le jugaran a su favor, no solo recibió el gigantesco cheque que representa al premio, sino que otro de los participantes le entregó un particular regalo.

El ganador de Los 8 escalones del millón con la sortija de la suerte captura de video

Zuonko, un calesitero de 72 años, llevó una sortija como amuleto de la suerte. A pesar de que a él no le funcionó, se la dio a Martín para que lo ayudara a llevarse el segundo millón. Así, con el particular amuleto metido en el bolsillo del saco, regresó por segunda vez. Aunque el efecto del mismo no surtió efecto para su dueño, si lo hizo en el caso del docente, quien volvió a alcanzar al octavo escalón durante la tarde del jueves.

Tras ser consagrado como campeón y bañado en una lluvia de papeles dorados, sacó un objeto de uno de sus bolsillos y comenzó a sacudirlo en el aire. “La sortija loca. Para vos Zuonko”, exclamó, en modo de agradecimiento al calesitero que lo ayudó a ganar su segundo millón. Cuando lo cuestionaron si volvería, sin dudar respondió que sí.

Un participante llevó un particular amuleto y ganó los 2 millones

La secuencia se repitió por tercera vez. Martín, ya una cara conocida para la fiel audiencia del ciclo, dio el presente al inicio del programa. Contrario a lo que muchos creyeron, avanzó lentamente hasta encontrarse en la final cara a cara con Ruth, una peluquera. Como si la experiencia le jugara a favor, contestó la mayoría de las preguntas bien y, con una respuesta correcta sobre cuál será la temática principal durante el G-20 del 2022, se aseguró su tercer millón.

Pasadas las acaloradas rondas de aplausos, el conductor quiso saber si se animaba a volver para intentar romper el récord de mayor cantidad de millones ganados. Para desilusión de los integrantes del jurado, dijo que no. “Tengo que trabajar, tengo que volver con mis chicos. Soy profe y tengo que estar en la escuela. Así que me quedo acá”, explicó.

Martín se llevó los 3 millones captura de video

Ante la insistencia de Martín Liberman, integrante del jurado, agregó: “Es demasiado, soy perfil bajo. Ya con uno estaba hecho”. De esta manera, se despidió de manera definitiva y se fue con sus tres millones, dejándole la posibilidad a la otra finalista de regresar.