Catherine Fulop habló del escándalo con Gaby Sabatini y reveló un profundo cambio en su vida profesional

A pesar de siempre mostrarse con una sonrisa y de tener una alegría que parece constante, los últimos años de la vida de Catherine y Fulop no fueron para nada fáciles. Además de la pandemia, la actriz y exreina de belleza debió lidiar con la mudanza de su hija Oriana al exterior, la enfermedad de sus dos suegros, la muerte de su suegra en 2021 y el reciente fallecimiento de su hermano Jorge Gerard.

Sumado a esa larga lista, en los meses recientes estuvo envuelta en rumores de conflictos con Gabriela Sabatini, su cuñada. Por primera vez, decidió romper el silencio y, en diálogo con LAM (América), se refirió a las supuestas tensiones.

Cathy Fulop habló del escándalo con Gaby Sabatini

Sentada en su auto mientras emprendía el regreso a su hogar, Cathy Fulop fue interceptada por el notero del programa conducido por Ángel de Brito, Alejandro Costelo. Con una sonrisa y tras fingir indignación porque “la encontraron justo”, se dispuso a contestar las preguntas.

“¿Qué pasó con Gaby?”, preguntó el periodista sin rodeos. “Nada, mira la verdad que no se de donde salieron los rumores. Gaby es una persona super bella, siempre fue una cuñada amorosa, atenta a nosotros. Pero siempre llevó su vida personal y profesional muy separadas. Estuvo haciendo un dobles jugando al tenis y la verdad que Ova y, por lo menos yo, estaba tan ocupada que ni sabía qué era o que pasó porque ella vive afuera”, comenzó diciendo.

“Nuestra relación nunca pasó por las redes sociales. De hecho, yo la había dejado de seguir y capaz la vino cosa por ahí, pero la verdad es que yo no estoy pendiente [de eso] porque nuestra relación no pasa por ahí”, manifestó, en referencia a quienes decían que su nulo contacto en Instagram podía ser un indicio de tensiones.

Cathy Fulop destacó que Gaby Sabatini siempre mantuvo su vida personal separada de la profesional

Y continuó: “Yo nunca subo nada de ella, ni ella nada de nosotros. Eso no quiere decir que uno esté mal o peor, siempre tuvimos una relación tranqui. Ahora imagínate que ella no tiene la obligación de venir a ver a su mamá, de estar con nosotros, la relación va a ser un poco más distante por teléfono o por mensajes. Cuando podamos coincidir en otro país. Te digo, mi hija vive hace cuatro años en Italia y no la fui a ver y no por eso la dejo de querer”.

A su vez, dejó en claro que siempre tuvo una buena relación con la tenista pero que, debido a los sucesos que atravesó los últimos años, debió refugiarse en su círculo más ínitmo compuesto por Ova Sabatini y por sus hijas, Oriana y Tiziana.

Y agregó: “Yo nunca fui íntima amiga de ella tampoco. Pero siempre fue así, yo nunca vi a mi cuñada de llegar al país y avisarme. A mi me gusta la relación que tenemos, la amo. Nos amamos”.

Catherine Fulop reveló que, en los últimos tiempos, se refugió en Ova y sus dos hijas

Luego de aclarar una y otra vez que no existe la crisis familiar de la que tanto se habló, se refirió a su actualidad laboral y reveló que, por el momento, se tomará unas largas vacaciones de El club del Moro, el exitoso programa de radio de La100.

A pesar de que se creía que su regreso era inminente, afirmó que aún no tiene decidido cuando será su reincorporación y que ya lo habló con la producción del ciclo. Aseguró que está abierta a futuras propuestas laborales pero que, por el momento, decidió tomarse un descanso general.