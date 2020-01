Pampita dijo que las panelistas de Los Ángeles de la Mañana buscan fama y Yanina Latorre le respondió.

Días atrás, Mariana Brey contó en Los ángeles de la mañana que Pampita Ardohain y su marido, Roberto García Moritán, habían protagonizado una fuerte discusión a la salida de una farmacia en Punta del Este. Furiosa por los dichos de la panelista, la modelo no sólo salió a desmentirla públicamente, sino que arremetió contra todas las panelistas del ciclo de eltrece. "Sé muy bien cómo tus panelistas mienten para aparecer al otro día en los portales. Son capaces de cualquier cosa por un minuto de fama, sin tener en cuenta el daño que hacen", le dijo la modelo a Ángel de Brito, conductor del programa.

En la misma serie de mensajes, Pampita señaló: "Me molesta bastante la mentira que dijeron en tu programa. Yo no tengo por qué fumarme este mal rato. Esta chica [en referencia a Brey] sale a inventar semejante pavada y todos lo dan por cierto. Cuando tengas alguna duda de algo, me escribís. Hace rato que le contesto a todos los periodistas", escribió la modelo a través de WhatsApp.

Lejos de quedarse callada, Yanina Latorre respondió a los comentarios que la modelo envió al periodista. "Lo que es el ego, eh", comentó. "¡Peor es colgarte de una palta, de una manta, de una separación y un motorhome para ir al Bailando", dijo Latorre. "Me calenté, porque se está metiendo con nuestro laburo. No lo puedo creer, me calenté", dijo la panelista al recordar la forma en que se separaron Ardohain y Benjamín Vicuña, que presuntamente comenzaba una relación con la China Suárez.