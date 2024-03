Escuchar

Gran Hermano (Telefe) arde puertas hacia dentro y hacia fuera, luego de que circulara la versión de que Agostina, participante que decidió renunciar al reality por cuestiones personales, presentaría ante la Justicia una denuncia por escrito sobre las presuntas amenazas de muerte que recibió de parte de Juliana “Furia” dentro de la casa más famosa del país. En sintonía con ello, este jueves, Yanina Latorre sacó a la luz cómo la producción frenó esta demanda y qué le ofreció para no agrandar el escándalo.

Desde el sillón de LAM (América TV) la angelita brindó detalles exclusivos sobre las aparentes ofertas que la producción de Gran Hermano le habría hecho a Agostina a cambio de su silencio. Incluso, algunas cuestiones tan delicadas como su comentario desafortunado sobre el atentado a la AMIA.

“¿Sabés cómo se terminó el tema de la famosa denuncia?”, le preguntó Latorre a todas sus compañeras y a Ángel de Brito. “Los estudios donde se graba Gran Hermano son de alguien muy importante en los medios, que es Enrique ‘Quique’ Estevanez, que algo tiene que ver con la producción del programa y que conoce al jefe de policía de zona norte, Tigre, Vicente López, Escobar y San Isidro...”, contextualizó.

Y agregó: “Le pidieron que hablara con el jefe de policía, para ver si se podía aguantar a denuncia hasta que terminara el programa. Por supuesto que los policías le contestaron que no. Que si Agostina deseaba denunciar, a la denuncia se la iban a tomar, la iban a elevar a la Justicia e iba a tomar estado público”.

Lo cierto es que, según Latorre, al tener la negativa desde las fuerzas policiales, la producción de Gran Hermano habría arreglado directamente con la exparticipante. “Para terminar el temita, a Agos, la convencieron. Parece ser que le prometieron dinero en efectivo o una casa y acá no ha pasado nada... Viste que ahí están metidas las casas que entregan”, dijo.

Yanina Latorre contó que la producción de GH habría presionado para que Agostina retire su denuncia (Fuente: Captura de Video/América TV)

Minutos después, Yanina reiteró con firmeza: “Ella denunció, el tema es que la producción de Gran Hermano le pide al comisario que le aguante un toque, la denuncia. Pero se la aguantaban un día. Ella llegó a denunciar y quedó ahí el papel. No la llegaron a subir. Porque una vez que se denuncia, se toma y se sube, por lo que sigue su curso legal en la Justicia. Recordemos que esto fue el domingo a la noche. Resulta que le pidieron que aguante porque tenían una conexión, la convencieron a la piba y la piba fue y la retiró”.

La palabra de Agostina frente a la presunta denuncia que dio de baja

Con esta información, el cronista de LAM intentó entrevistar a Agostina y ella, en un momento esquivo, soltó: “Estoy muy feliz [por su participación en GH]” y luego apuntó a la denuncia: ‘ay chicos, no, no, es un juego’”. “Algunos especulaban con que fue un lavado de imagen, que hubo un arreglo”, mencionó el movilero.

“No, no puedo hablar, por favor”, sostuvo Agostina. En ese instante, el periodista le remarcó: “Pero te trataron suavemente en El Debate (Telefe) para vos no denunciar”. “No, no, es todo mentira”, agregó. Sin más, junto a su mamá, se subió a un auto y se escapó de las preguntas de la prensa.