No hay dudas de que Los Teletubbies, el programa de televisión de la cadena británica BBC, marcó un antes y un después en la vida de los centennials. Pese a que se emitieron varias reversiones, la original, la cual debutó en 1997, marcó un antes y un después en la pantalla chica. En las últimas horas, se conoció que uno de sus personajes se convirtió en madre primeriza.

Además de los muñecos de colores que divertían a los más pequeños, el sol no pasó desapercibido, sobre todo por su particularidad: mostraba el rostro de una bebé, y quien le dio vida a este personaje fue Jess Smith, la joven británica de 27 años que en la actualidad mantiene un muy bajo perfil.

A Jess todavía le piden fotos y autógrafos Instagram

Sin embargo, a mediados de octubre del año pasado, la actriz se convirtió en noticia cuando anunció su embarazo. Ahora, finalmente mostró a la recién nacida, que llegó a este mundo a principios de enero de 2024. “12 días en nuestras vidas, 7 días en casa, 2 padres muy afortunados. Por favor, denle la bienvenida a Poppy Rae Latham”, escribió el 15 de enero a través de su cuenta de Instagram, donde tiene poco más de 9.000 seguidores, debajo de una imagen en donde se ve al padre de la pequeña transportándola en un ‘huevito’.

Jess compartió una foto en la que se ve al padre de la bebé paséandola en el huevito (Foto: Instagram/@j.smith_1995)

Además, Jess compartió con los usuarios que lo que más calmaba a su hija era el baño. “¿La hora del baño calma a alguien más? A Poppy le encanta relajarse y calmarse en el baño, especialmente cuando empiezan con una bata de conejito”, señaló.

Jess contó que su beba se relaja cuando la baña y le pone su bata favorita (Instagram/@j.smith_1994)

“When two becomes three” (en español, cuando dos se convierten en tres), fue el mensaje con el que la joven retirada de los sets de filmación anunció su embarazo el año pasado y sus seguidores no tardaron en enviarle sus buenos deseos.

Jess Smith, la intérprete de Baby Sun, anunció que espera su primer hijo (Foto: Instagram)

“La bebé sol de Teletubbies está teniendo su propia bebé sol”; “Felicitaciones y los mejores deseos” y “¡Awwww! Felicitaciones y parto seguro para ti y tu bebé. Esa carita linda y esa risa todavía suenan en mi casa desde que mi hijo mayor, que tiene necesidades especiales, todavía mira los Teletubbies originales”, le escribieron algunos usuarios.

Cómo consiguió Jess Smith el papel de la bebé sol en Los Teletubbies

En diálogo con la BBC South East, en 2015, Jess Smith contó que consiguió su papel de casualidad. “Me estaban pesando en el hospital”, indicó y siguió: “Mi madre me llevó y resultó que era el mismo momento en que el productor de la antigua serie había venido y quería que el hospital se pusiera en contacto con ellos si habían visto algún bebé sonriente”.

Además, contó que su padre se sentaba detrás de las cámaras mientras intentaba divertirla con juguetes para provocarle la famosa risa que se escuchó en cada programa. Si bien se mostró suelta al contar estos detalles, la joven admitió que la avergonzaba decir que había hecho aquel papel que tan importante fue. “Solía ocultarlo, pero después de mucho apoyo de mis amigos en la universidad, he ganado la confianza para sacarlo a la luz”, indicó.

Jess Smith interpretó a bebé Sol en la icónica serie de televisión de los noventa (Foto: BBC)

“Soy el sol de los Teletubbies. Todo el mundo dice que puede ver el parecido entre mi cara ahora y la mía cuando era bebé. Todavía tengo cara de bebé. Yo tampoco he cambiado mucho. Todavía estoy riendo”, completó.

En ese sentido, también relató que al principio le había contado su secreto a sus amigos de la universidad por un juego, pero no quería que nadie más se enterara. Sin embargo, ellos la convencieron de que revelara la noticia públicamente y así fue.

