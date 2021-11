Yanina Latorre sorprendió a Verónica Ojeda con un piropo para su marido Mario Baudry

Este sábado 30 de octubre, el astro del fútbol Diego Maradona hubiera cumplido 61 años. Se trata del primer aniversario de “Pelusa” desde su fallecimiento, en noviembre de 2020. Por eso, no sorprendieron los homenajes que se le hicieron a lo largo del fin de semana. Uno de ellos fue que la calle El Maitén, de la localidad de Ezeiza, fue rebautizada con el nombre del exjugador. Del acto participó una de sus últimas parejas, Verónica Ojeda, que este lunes fue entrevistada en el programa Los Ángeles de la Mañana, donde Ángel de Brito aprovechó para preguntarle por el “Wanda Gate”. En esa conversación, sorprendió el elogio de la periodista Yanina Latorre al marido de Ojeda, el abogado Mario Baudry.

“Cuidalo porque es buen mozo”, le dijo Latorre sobre Baudry, luego de que el conductor le preguntara a Ojeda si seguían juntos. Al respecto, la madre de Diego Fernando le pidió al animador que dejara de decir que estaba separada porque después le hacían consultas al respecto. Con su habitual estilo, Yanina agregó: “Haceme caso querida. A mí me gusta Baudry, eh”.

Sin tomarse en serio las palabras de la panelista, Ojeda le respondió que ya le había dicho a su marido que irían a cenar con Yanina. Sin embargo, la pareja de “Gambetita” redobló la apuesta y siguió con la broma, con un comentario que incomodó a Verónica, quien de todos modos se tomó la chicana de buen modo: “No, voy a ir yo sola con él, amor”. Ante eso, la entrevistada le siguió el tren a la panelista y respondió en el mismo tono: “Bueno, dale”.

El Wandagate

Todo comenzó porque, consultada por el conflicto entre Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez, Verónica no tomó partido ni por una ni por otra, y apuntó contra el jugador de fútbol, a quien calificó como “un pollerudo”. Además, dijo que Suárez podía hacer lo que quería porque está “libre”. La respuesta de Ojeda enojó a Latorre, quien, para provocarla, puso como ejemplo de la traición: “Hoy ‘le clavo un fueguito’ (NdeR: en Instagram) a Baudry, me tira el teléfono y empiezo a chatear por Telegram. ¿No pasa nada porque soy libre? Mañana venís y me matás”.

Ojeda respondió que “no la mataría”, pero sí la agarraría “de los pelos”. Más conforme con su respuesta, Latorre concluyó: “Por eso, me agarrás de los pelos”. Según contó la propia Ojeda, ella no le tiene afecto a Wanda Nara porque es amiga de Evangelina Anderson, con quien la pareja de Icardi mantiene una batalla desde hace muchos años.

Yanina Latorre sorprendió a Verónica Ojeda con un piropo para su marido: “Es buen mozo”

Por último, Ojeda evitó contestar si Wanda “es la China” de su historia con Maradona, ya que Diego habría mantenido un amorío con Nara mientras estaba en pareja con ella.

Diego Maradona y Verónica Ojeda AFP

“En el 20005 yo ya estaba de novia con Diego, y si esto pasó en el verano del 2006, ese fin de semana Diego se había ido a la fiesta de la revista Gente con Alejo Clérici. Yo me enteré de todo por la tele”, relató Verónica en aquella ocasión.