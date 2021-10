Camuflada y tras la polémica con Wanda Nara, la China Suárez volvió a la Argentina

María Eugenia “La China” Suárez volvió este jueves a la Argentina después de su estadía en Madrid, ciudad en la que estaba filmando una película cuando estalló el “Wanda Gate”, el mediático escándalo en el que Wanda Nara la acusó de haberse mandado mensajes íntimos con su marido, el futbolista Mauro Icardi.

Si bien quiso salir por otra puerta para evadir a la prensa, esto no fue posible Gerardo Viercovich

Según pudo saber LA NACION, Suárez llegó con sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio a las 15, pero decidió salir una hora más tarde. Si bien solicitó permiso para utilizar una puerta especial para evadir a la prensa, esto no le fue concedido, por lo cual los flashes pudieron captarla en su arribo al país. Asimismo, de acuerdo a lo informado a este medio, había una combi gris esperándola junto a tres niñeras, con quienes partió hacia su casa.

Primero salieron las valijas, y Suárez salió una hora más tarde al advertir que no podía subirse a la combi que la esperaba sin enfrentar a la prensa Gerardo Viercovich

El pedido que Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré le habrían hecho a la China

Suárez, con gorra y barbijo, y una de las niñeras de sus hijos, subiendo a la combi en Ezeiza Gerardo Viercovich

La vuelta de Suárez al país se produjo en medio de un cierto hermetismo y luego de que se difundiera un supuesto pedido de los padres de sus hijos, Nicolás Cabré (papá de Rufina), y Benjamín Vicuña (padre de Magnolia y Amancio), de que regresara “lo antes posible” porque extrañaban a los pequeños. La noticia la dio a conocer la periodista Andrea Taboada en el programa Los ángeles de la mañana (eltrece).

Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré le habrían pedido a la China Suárez que vuelva al país

“Nico Cabré y Benjamín Vicuña hablaron con ella porque quieren que vuelva lo antes posible para ver a sus hijos”, dijo la panelista. En el programa afirmaron que los padres de Rufina Cabré (8), Magnolia (3) y Amancio (1) estarían ansiosos por pasar tiempo con los niños. Suárez viajó a Madrid a principios de septiembre junto a su madre, Marcela Riveiro, y a una niñera, quienes la ayudaron a cuidar a sus hijos mientras ella está abocada a la filmación del largometraje. Si bien trascendió que tenía planeado quedarse dos meses allí, todo apuntaba a que el viaje iba a llegar a su fin antes de lo pensado, a pedido justamente de los padres de sus hijos, algo que finalmente sucedió este jueves con el arribo de la actriz a Buenos Aires.

El descargo de Suárez en medio del escándalo

El duro descargo de la China Suárez sobre sus chats con Mauro Icardi que desataron una crisis con Wanda Nara (parte 1) Instagram: @sangrejaponesa

Luego de que Wanda Nara la acusara en Instagram, aunque sin dar su nombre, de ser la mujer que arruinó su familia por haberse escrito con su marido por redes sociales, el pasado miércoles la China, quien venía manteniendo un perfil bajo, contó su versión de los hechos en sus Stories de Instagram, y no volvió a pronunciarse sobre el tema.

“He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones. La principal por miedo e inexperiencia. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo. Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos”, empezó en su descargo.

El comunicado de la China Suárez tras verse envuelta en el escándalo por la crisis entre Mauro Icardi y Wanda Nara (Parte 3) Instagram: @sangrejaponesa

“Siento en esta situación un déjà vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer. Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos”, añadió, para luego contar que fue Icardi quien inició la conversación entre ambos, si bien no usó nombres propios . “Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no provoqué y no alenté. Tener que contar esto habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres. Mientras tanto un montón de calificativos dañinos pidiendo mi cabeza desde hace tiempo, en donde el peso de cómo se me juzga a mí es totalmente asimétrico. Caso contrario se sabría que yo no fui quien insistió y propició esta situación. Asumo mi inexperiencia, falta de entendimiento sobre mucho que seguramente deba aprender de ahora en más. Pero no voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son juzgadas siempre, de las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones, y que después bien saben esconder”, expresó en otro tramo.

La China Suárez compartió varias imágenes de sus nuevos proyectos laborales en España

Posteriormente, Wanda le respondió con un collage de imágenes que daban cuenta que su matrimonio estaba en un gran momento, mientras que Suárez decidió volver a las redes con imágenes de su estadía en Madrid para bajar el ruido luego de que el escándalo internacional tuviera en vilo no solo a sus protagonistas sino a figuras ajenas al hecho que se pronunciaron sobre la polémica del momento.