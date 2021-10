El marido de Zaira Nara fue señalado como “cómplice” de un supuesto encuentro entre la China Suárez y Mauro Icardi

El escándalo denominado “Wandagate” sumó un nuevo capítulo. Luego de que Wanda Nara contara públicamente que la China Suárez estaba enviándose mensajes íntimos con su marido, Mauro Icardi, las réplicas de sus palabras pudieron sentirse en una suerte de “minuto a minuto” que incluyó un descargo de Suárez (quien admitió las charlas, pero reveló que fue Icardi quien las inició), una respuesta muy fuerte de Nara, un pedido de divorcio de la empresaria al jugador, y la reconciliación que llegó por una carta que el futbolista le escribió a su esposa.

Sin embargo, las aguas lejos están de calmarse, y hace unas horas fue Amalia Granata quien sacudió el avispero.

Jakob von Plessen, marido de Zaira y padre de sus hijos, involucrado en el escándalo por una información que reveló Amalia Granata

La diputada, quien se desempeña como columnista junto a Yanina Latorre del programa de Radio Mitre de Marcelo Polino, Polino auténtico, contó allí un dato inesperado sobre una de las polémicas del año: que el marido de Zaira Nara, Jakob Von Plessen, fue quien ofició de “cómplice” de Icardi mientras él estaba en contacto con Suárez. “Van a decir que es mentira, y no es mentira, porque tengo la información posta; si no, no la diría, pero bueno, hablemos en potencial”, comenzó Granata antes de dar a conocer la versión que le habían comunicado sus fuentes.

Zaira Nara apoyó a su hermana en todo momento

“En su momento también hubo un conflicto entre Zaira y su marido, porque Wanda y Zaira sospecharían de un momento en que ellas estaban en París, y se fueron en avión privado a pasar unos días solas a Milán, y los maridos se quedaron”, prosiguió Granata. “De ahí sale la posibilidad de que el marido de Zaira haya sido cómplice de estos mensajes, y también sospechan que ahí pudo haber habido un encuentro. El marido de Zaira habría sido cómplice, lo cubrió como cuñado, y ellas dos sospechaban esto”, contó Granata con seguridad. Sin embargo, Polino, quien es muy amigo de Suárez, le negó que la China e Icardi se hayan visto cara a cara. “Eso te lo firmo, no hubo encuentro”, dijo el conductor.

El filoso consejo de Zaira Nara a Wanda sobre su relación con Icardi

Recordemos que, de acuerdo a lo que contó Latorre en el programa Los ángeles de la mañana de eltrece, Zaira le aconsejó a su hermana separarse de Icardi, sobre todo cuando trascendieron las condiciones que el futbolista le habría puesto a Nara para volver con ella, las cuales habrian “indignado” a la esposa de Von Plessen, quien ahora fue sumado al escándalo. Asimismo, en una intervención que hizo en Polémica en el bar, por la pantalla de América, Granata brindó su opinión sobre la polémica.

“Entiendo el dolor de Wanda, el posteo en caliente, yo siempre digo ‘el que se enoja pierde’, las cosas se hacen en frío. Tenés que agarrar el teléfono y ponerle un candado hasta que se te pase la calentura. Pero ‘te cargaste una familia’... La familia son los hijos de Wanda también. Van a buscar en Google y les va a salir todo esto. Se van a sentir expuestos por todos los programas del mundo por la madre. La familia no la arruinó solo la China Suárez y su marido, sino ella exponiendo todo lo que está exponiendo”, manifestó Granata, y luego habló de la actitud de la actriz de Terapia alternativa de cantar la canción “París”, interpretada por la artista mexicana Ingratax en un video.

El día que Wanda y Zaira Nara se burlaron del Paltagate de la China Suárez

“Chicos, ¡se lo está cantando al pibe! Es obvio. El guiño es terrible. Es provocador y de mal gusto”, agregó, en relación a uno de los mensajes de la China a Icardi que trascendieron. “Algún día tenemos que salir de joda vos y yo en alguna parte del mundo donde no te conozcan”, le escribió la actriz al jugador del PSG a través de Telegram, entre otros mensajes que fueron revelados en Los ángeles de la mañana.