“Yo no te elegí”: la tajante respuesta del novio de Laurita Fernández al conocerla

escuchar

Hace ocho meses que Laurita Fernández se enamoró del productor Claudio Brusca, mejor conocido como “Peluca”, quien es el productor de Bienvenidos a Bordo (eltrece), programa que ella conduce desde que Guido Kaczka continuó su labor en Los 8 escalones de los tres millones (eltrece). Este martes, la conductora habló de cómo fue el recibimiento de su actual novio en el programa.

La actriz fue la gran invitada de este martes en Noche Al Dente (América) y uno de los principales temas fue su relación con el productor de televisión. Antes de hacer el musical en vivo, el conductor le consultó por su novio, con el que blanqueó la relación en octubre del año pasado. “Vos tenés a tu novio en la cucaracha”, le dijo Dente, en referencia a que es el productor del programa que conduce, y ella se quejó: “Quemándome”.

“Con nosotros no sabés lo que es”, insistió Fer Dente, quien conoce a “Peluca”, pero ella redobló la apuesta: “No sé si lo quiero más como productor o pareja”.

Laurita Fernández contó cómo conoció a su actual novio

“¿Cómo te dijo el Peluca la primera vez que lo conociste?”, consultó Dente y Laurita Fernández se tomó unos segundos para explicar la particular anécdota ocurrida en su primera aparición en Bienvenidos a Bordo.

“Yo llegué nerviosa y ansiosa, obviamente, era un programa nuevo y que venía haciendo Guido (Kaczka). Mucha responsabilidad si salía mal”, introdujo la conductora de televisión.

“Cuando llego lo primero que le pregunto es por la rutina, como para ir viendo cómo es la cosa. Me dice ‘¿qué rutina?’. ‘¿Cómo que no hay rutina’ y él me dijo ‘no, vos tranquila andá sintiendo el programa’. Te digo tres o cuatro cosas y vos andá fijándote. Le digo ‘pero mirá yo no trabajo así' y me contesta ‘yo no te elegí'. Así, el primer día, horrible”, manifestó antes de hacer “Chicago el musical” junto a Fer Dente.

Sin embargo, luego Laurita Fernández se sentó en el sillón del late night show y dio más detalles de la relación que mantiene con Claudio, quien la espera a las 11 de la noche con la comida lista luego de que ella termina la función de “Matilda, el musical”, donde es protagonista en el Gran Rex.

“Arrancamos como el oj... Me caía mal, que me haya toreado así. Después poco a poco... él creo que estaba en otro vínculo y yo no estaba en nada. Un día empezó a pasar que estaba muy metida en la producción y empezamos a hablar mucho más allá. Se fue dando”, explicó Fernández.

Laurita Fernández habla de su novio

La conductora añadió que siempre le preguntan qué fue lo que la enamoró del productor y ella señaló: “Es imposible de responder. Te puedo decir mil características hermosas que tiene, pero que cualquiera las podría tener. Sin embargo, otra cosa que uno puede describir es lo que te conectó con él”, remarcó Laurita Fernández.

Por último, Fer Dente felicitó al “Peluca” por la pareja que hacen junto a la conductora hace ocho meses y continuaron con la serie de preguntas sobre su vida personal y laboral en una agradable y emotiva noche.

LA NACION