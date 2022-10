“Tiene la cara más linda del mundo”: el nuevo novio de Laurita Fernández le puso etiqueta a la relación

escuchar

El amor tocó de nuevo la puerta de Laurita Fernández. Esta vez, quien se ganó el corazón de la conductora fue Claudio Peluca Brusca, el productor ejecutivo de Bienvenidos a Bordo. En un móvil para Intrusos, el hombre, enamorado, le puso nombre a la relación y contó qué fue lo que lo enamoró de la conductora y bailarina.

“¿Cómo estás vos?”, lo encaró Alejandro Guatti, movilero del programa de América. “Súper, salió campeón Boca, me va bien en el laburo…”, respondió el productor, y le dio el pie perfecto al cronista para meterse de lleno en el tema: su romance con Laurita Fernández. “Le regalaste la camiseta”, le remarcó, y “Peluca” no esquivó el comentario. “Le mandé la camiseta. Arrancó el programa diciendo que nunca había tenido una remera original de Boca, así que fui y le regalé la remera”, confesó.

“Todavía no son nada oficialmente”, observó luego Guatti, pero Brusca lo corrigió de inmediato y no dejó lugar a dudas: “No, somos todo recontra oficial. Yo no tengo nada que ocultar. No tengo nada que no blanquear, no tengo nada de nada porque hago la misma vida que hacemos todos”. “¿Y si te preguntamos quién es Laurita?”, quiso saber entonces el periodista. “Laura es mi novia”, sentenció el productor.

De inmediato, Brusco relató algunas intimidades de la relación: contó que le mandó una foto a su mamá de la bailarina para blanquear la relación y que ella le respondió: “Dale, Clau, pero si la vemos todas las tardes”. A lo que él le respondió: “Pero no, ma, es mi novia. Y punto. Es eso, es simple”.

Sobre los inicios del romance, Brusco reconoció que si bien siempre le pareció linda, al principio fueron amigos. Además, confesó que en la pareja hay una coincidencia: el padre de la bailarina trabajó muchos años con gente de su familia. “Se conoce con gran parte de mi familia y se ven una vez por mes cuando cenan o almuerzan la gente del trabajo”, reconoció. Sobre lo que lo enamoró de la conductora “más allá de que sea de Boca”, Brusco habló de su belleza. “s iempre le digo que tiene la cara más linda del mundo” , cerró.

Piedra libre

El romance saltó a la luz hace dos días cuando en la cuenta de Instagram de LAM compartieron imágenes de Fernández y Brusca a los besos en un restaurante en Pilar.

Laurita Fernández fue captada con su nuevo novio. Instagram: El Ejército de LAM

Tras confirmarse la noticia tomó por sorpresa a todos, excepto a Kaczka. “En el mismo momento, ‘Peluc’ me llamó para contarme. Pero yo ya veía que tenían una relación distinta. Se hablaban más cerca en los pasillos de la tele de lo normal. Entiendo que es muy intenso, pero la cercanía influye” , expresó, en diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece). Y agregó: “Ojalá duren. Elijo creer. Son dos muy parecidos, tienen una onda parecida. Podría andar y ojalá, porque son buenos pibes”.

Además, este lunes Laurita volvió a sorprender a sus seguidores con una repentina decisión. La bailarina renunció a la conducción de Decímetro, el programa radial de Metro 951, cuyo lanzamiento fue en febrero de este año y se emite de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Fernández lo informó al aire, cerca de las 11 de la mañana, y aseguró que la decisión se debe a la llegada de “nuevos proyectos” que está planeando a futuro y la necesidad de “disponer del tiempo”. Desde el comienzo de la semana próxima, Fernández será sustituida por el periodista Gabriel Schultz.

Laurita Fernández y su relación con Nicolás Cabré

Hace unas semanas, los rumores sobre una posible reconciliación entre la conductora de televisión y Nicolás Cabré salieron a la luz. El indicio fue un posteo del actor, que desató la suposición de una influencer de que se encontraría en la cocina de Laurita Fernández. “Techo y cortinas muy parecidas”, señaló.

Laurita Fernández y Nicolás Cabré Collage

Ante la teoría especulativa, la bailarina aseguró que no se trataba de su casa. “Está todo más que bien y lo dije siempre. Con Nico tengo la mejor y me encanta tener buen vínculo. Que pasó el tiempo y que hoy nos llevamos bárbaro, pero nada que ver [con una reconciliación]” , apuntó. Aunque también aseguró que no se encontraba en ninguna relación: “Estoy muy tranquila”, algo que las últimas fotos que salieron a la luz desmintieron.

