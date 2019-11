Mauro y Wanda tienen dos hijas, Francesca de cuatro años e Isabella de tres Crédito: Instagram

Uno de los temas del día fue que Adabel Guerrero contara que la exmujer de su marido es la niñera de su hija Lola, de un año. Debatiendo el tema en la mesa de Morfi, la conductora Zaira Nara contó una situación similar que se vive en su familia.

Todo el mundo sabe de la rivalidad que hay entre Maxi López y Mauro Icardi, ex y actual pareja de Wanda Nara. Pero, al parecer, esta no se traslada a los más chicos. Lejos de referirse al conflicto que hay entre las dos partes, a raíz de las declaraciones de Maxi en septiembre reclamando que Wanda no deja que pase suficiente tiempo con sus tres hijos, contó una anécdota que tiene a Francesca Icardi de protagonista.

Aparentemente, a la nena de cuatro años no le hace ninguna gracia que sus tres hermanos mayores (Valentino de 10, Constantino de ocho y Benedicto de siete) se vayan a pasar varios días lejos de casa. Por eso, reclamó irse ella también y Maxi aceptó.

"Mi hermana le ha mandado a Franchu a Maxi. Es una guacha, es muy compradora. Ella veía que se iban sus tres hermanos y que ella se quedaba clavadita con la mochila y fue", contó y agregó una pequeña chicana: "La vez y decís 'tiene los ojos del padre'. La querés matar a la nena, pero la tenés que tratar bien porque es una nena".