Aythan Valentín Arias es el nombre del niño que con solo 4 años protagonizó uno de los momentos más conmovedores y sorprendentes de Got Talent Argentina (Telefe). Con la seguridad de toda una estrella en ascenso, el pequeño que vive en Villa La Florida, San Francisco Solano, se paró frente Florencia Peña, Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos y los dejó boquiabiertos con su performance: tocó el timbal como todo un profesional y se ganó un lugar para la siguiente instancia del programa. En diálogo con LA NACION su madre, Nancy Rodríguez, contó cómo surgió su pasión por este instrumento y su emoción al verlo en televisión: “Empezó a tocar el timbal a los 10 meses con tarros de leche”.

“Sé tocar el timbal, me encanta el timbal”, le dijo el pequeño a Lizy Tagliani antes de su presentación y le aseguró que tocar el instrumento “es difícil”. Vestido con traje, camisa y corbata y acompañado por la conductora, Anythan caminó con una pisada firme hasta el centro del escenario con un biberón de gaseosa en la mano y se paró frente al jurado que lo miró expectante y embelesado.

Lizy lo ayudó a subirse a la silla y fue ahí cuando el joven artista agarró los palillos y comenzó a tocar la cumbia “Te hubieras ido antes” de Huguito Flores.

"Me encanta el timbal", le dijo el pequeño músico a Lizy Tagliani antes de su presentación (Foto: Captura Telefe)

Completamente comprometido con su trabajo y con el oído muy afilado, no perdió la concentración durante toda su rutina. El público reaccionó inmediatamente con gritos y aplausos de pie. El jurado lo llenó de elogios y, conmovidos por su talento y su ternura decidieron por unanimidad que pasara a la siguiente etapa del programa. Después de bailar un poco, el pequeño se despidió con un beso al aire: “Chau, que Dios los bendiga”.

Tiene 4 años y deslumbró al jurado de Got Talent Argentina con su ternura y talento

Conmovida por las repercusiones que se generaron tras la presentación de su hijo en la televisión, Nancy Rodríguez dialogó con LA NACION y contó la historia del pequeño gigante. “Aythan empezó a tocar el timbal a los 10 meses con tarros de leche, hasta que vi que tenía sentido lo que hacía. Llamé a un amigo músico y me dijo que él tenía un timbal usado y se lo preparó para que pudiera usarlo. Al año y medio ya tocaba y para su cumpleaños de dos quería un timbal y le compramos uno que estaba a nuestro alcance en ese momento”, dijo la mujer oriunda de Santiago del Estero.

En una fiesta a la que los invitaron, el pequeño de entonces 3 años se sumó a tocar con la banda que se presentaba en el evento. Los presentes lo grabaron y el video no tardó en viralizarse. A partir de ese momento y hasta la actualidad, hace presentaciones para familiares y no deja de sorprender a todos con su destreza y buen oído.

A los 10 meses, Aythan Valentín Arias comenzó a tocar con latas y hoy, con cuatro años brilló en Got Talent (Foto: Captura Telefe)

Aythan Arias, la joven revelación de Got Talent Argentina

La responsable de que el pequeño participara del programa fue Nancy. Cuando vio que se abría la convocatoria, le dijo a su nuera que su hijo tenía que mostrarle al mundo su talento, “el don con el que nació”. “Nos llamaron para el casting y cuando quedó elegido, sacrificamos las vacaciones, aguinaldo, sueldo, todo para comprar su timbal profesional”, le reveló a LA NACION. Luego le preguntaron al pequeño si quería participar en la tele y les dijo que sí.

Nancy acompañó a su hijo en el escenario tras su presentación en Got Talent (Foto: Captura Telefe)

El reality está muy avanzado en las grabaciones y el jueves se emitió la participación del niño, la cual cautivó al público del estudio y a los televidentes en su casa. Rodríguez reveló que tras el programa todo fue una “locura” y recibe mensajes en redes porque su hijo “emocionó a un país”. En ese sentido contó que hasta el vicegobernador de Santiago del Estero se comunicó con ellos para felicitarlos.

"Le dijimos si quería participar en la tele y él dijo que sí", contó la madre de la joven estrella (Foto: Captura Telefe)

“No paramos de llorar. La emoción se adueñó de nosotros y es una sensación hermosa, más porque cuando él nació me hicieron una mala praxis en la cesárea donde le cortaron la cara y a mí la vejiga y estuvimos muy graves. Nos daban 24 horas de vida. Pero, Dios nunca nos soltó de su mano y acá está nuestra recompensa”, expresó a corazón abierto no sin antes dejar de expresar su agradecimiento y felicidad por la oportunidad todo el cariño que les hicieron llegar. Ahora habrá que esperar para saber hasta dónde llega Aythan en el certamen, pero mientras disfruta de este gran momento.