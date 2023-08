escuchar

Las diferencias culturales que existen entre Argentina y Estados Unidos son notables por donde se las mire. Entre tantas costumbres distintas, hay una que destaca: la forma de celebrar los cumpleaños. Al parecer, los argentinos somos mucho más fiesteros que los norteamericanos.

Así lo descubrimos después de que la usuaria de TikTok @katie.en.argentina, una joven estadounidense que vive en nuestro país, publicara un video en el que describe con detalle qué cosas le llamaron la atención de los festejos de cumpleaños en Argentina.

Katie suele compartir distintas publicaciones sobre sus experiencias en nuestras tierras y en una de las más recientes reveló que estaba cumpliendo años por lo que decidió realizar un clip referido a este tema para contar cuáles son las tres cosas que más la sorprendieron sobre estas celebraciones.

La joven, que vive en Córdoba, habló sobre las fiestas de quince años: “Antes de llegar a la Argentina, pensaba que la quinceañera existía sólo en México, pero acá en Argentina es muy importante”, comenzó.

“Tienen una fiesta muy grande con toda la familia, los amigos, sacan muchas fotos. Es un evento muy grande y muy importante. Todos lo hacen, así sea una fiesta pequeña o grande. Si no tienen una fiesta, hacen un viaje”, siguió y agregó: “En Estados Unidos, no celebramos los quince, no es muy importante. Para nosotros es más importante el de 16″, aclaró la joven frente a sus más de 35 mil seguidores.

El revuelo que armamos los argentinos alrededor de los cumpleaños en general fue otro de los aspectos que la sorprendió: “El cumpleaños de todos los años es muy importante. Los argentinos saben festejar a full. Cada vez que he ido a un cumple es una cosa muy grande, con globos, decoraciones, pastel y mucha gente. Nosotros tenemos festejos importantes cuando cumplimos 10, 16 y 21, especialmente, los 21 puedes tomar alcohol”, subrayó Katie que se olvidó de contar cuántos años cumplía.

Para cerrar, la tiktoker reveló que no sabía que festejar antes de la fecha exacta trae mala suerte como se suele asegurar en nuestro país: “Este año mi cumple cae miércoles, entonces yo podría celebrarlo el finde antes, pero acá me dicen que es malo celebrarlo antes de cumplir años. Tengo que celebrarlo el finde después de mi cumpleaños, entonces yo voy a celebrar este sábado y voy a intentar hacerlo como una argentina”, finalizó.

El video sumó más de cien mil reproducciones y casi diez mil likes. Entre los cerca de 500 comentarios, no faltaron bromas ni reflexiones. “Por eso siempre andamos pobres, jaja. Cuando nos componemos de un cumple ya llega el otro”, enfatizó una usuaria. “Avisá a dónde festejas tu cumple y caemos todos tus seguidores (con alcohol, obvio), así tenés un mega cumpleaños bien al estilo argentino”, comentó otro.

“Para nosotros los cumples son re importantes, porque hoy podemos estar y mañana no, la vida es una. Y feliz cumple” y “Se gasta muchísimo en fiestas, por eso los negocios de estos rubros son rentables”, resaltaron.

LA NACION