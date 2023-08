escuchar

Durante su última visita a LAM, y sin dar nombres, Pampita Ardohain reveló que hay una actriz con la que nunca trabajaría. De inmediato, todas las miradas se posaron sobre la figura de Natalia Oreiro: es que la cantante y actriz fue coprotagonista de Benjamín Vicuña en Entre Caníbales, una ficción que salió al aire en el año 2015. En aquel momento, trascendió la información sobre un supuesto romance entre ellos. Hoy, a pocos días del estreno de Bailando 2023, la modelo fue contundente cuando le preguntaron qué va a hacer si la producción invita a Oreiro a participar del show.

Pampita habló sobre la actriz con la que nunca trabajaría

“Ya los quiero ver bailar a todos”, adelantó Carolina Ardohain cuando el movilero de Intrusos en el Espectáculo le preguntó cómo se prepara para el comienzo del programa, que este año se mudó a la pantalla de América TV y donde ella volverá a ocupar una de las sillas del jurado. Luego, la modelo confió que no estuvo viendo nada sobre las parejas que este año desplegarán sus conocimientos en la pista. “No quiero dejar de ser objetiva, quiero que me sorprendan ahí ese día”, explicó.

En medio del ida y vuelta, el periodista preparó el terreno para hacerle la pregunta del momento a la conductora. Luego de repasar que es posible que uno de los ritmos sea un homenaje y que para ese segmento se suelen convocar a distintas celebridades, fue al punto: le recordó que se habló de Natalia Oreiro como posible invitada y le comentó que ella habría dado un paso al costado por la polémica que se generó a partir de sus dichos en el ciclo conducido por Ángel De Brito.

Benjamín y Natalia protagonizaron Entre caníbales (Captura video)

“ No sé nada. Yo no pregunto nada. Es mi lugar de trabajo y soy una empleada. No tomo decisiones de ningún tipo, no pregunto, no me importa quién va, quién no va. No me meto en eso ”, respondió con mucha calma. “¿No te generaría nada, que esté, que no esté, o enterarte que a raíz de esto se bajó?”, insistió el movilero. “Yo trabajo en todos lados con la mejor predisposición y no tengo problema en ningún ambiente de trabajo”, insistió, aunque sin hacer referencia directa a la pregunta.

Consultada sobre si se arrepintió o si volvería sobre sus pasos luego de sus dichos en LAM, Pampita volvió a restarle importancia al asunto. “No, ya está. Yo soy como soy. Y lo que sale, sale en el momento. No pasa nada”, explicó, y repitió que ella no dio ningún nombre cuando habló. “Si yo quiero dar un nombre, lo digo. No tengo prejuicio con eso. Siempre he sido muy auténtica, la gente lo sabe”, confesó. “No di ningún nombre y la verdad es que después, lo que se especule, ya no tiene que ver conmigo” , agregó.

“Poca empatía”

Natalia Oreiro sería la tercera en discordia de la separación entre Pampita y Benjamín Vicuña

La polémica comenzó cuando Pampita visitó el piso de LAM y en un momento de la charla, Ángel de Brito le preguntó si hay alguna actriz con la que no trabajaría en particular. “ Sí, hay. Una sola. Me parece que no tuvo empatía de mujer a mujer ”, respondió sin vueltas. Además, aclaró que no le sorprendió su actitud y que a pesar de que la volvió a ver, nunca habló del tema con ella porque no tuvo la posibilidad. Al día siguiente, fue el mismo De Brito quien le puso nombre y apellido a esa actriz. “ Ellos hacían una novela y hubo rumores fuertes de una relación entre ambos. Estamos hablando nada más y nada menos que de Natalia Oreiro ”, afirmó en LAM.

Luego de toda la polémica que se generó en la semana, la conductora de televisión tuvo la posibilidad de referirse a sus dichos. “El otro día hablaste y se armó un tole-tole terrible, ¿te arrepentiste?”, introdujo el cronista de Socios del Espectáculo y la modelo respondió: “ Sí, me arrepentí porque no estoy en esa etapa de mi vida, de estar en conflicto o de que se hablen en los programas cosas del pasado ”.

Pampita se refirió a sus dichos contra Natalia Oreiro

Luego agregó: “La verdad que no era la idea, contesté una pregunta y me equivoqué porque ya conozco cómo es el medio y debería haber sabido que se iba a armar lío. Pequé de inocente, pero sirve de lección para no volver a pisar el palito nunca más”.

Sobre el final de la charla, la modelo volvió a insistir en el error que cometió: “ Metí la pata, no tendría que haber dicho algo que genere especulaciones. No nombré a nadie tampoco, no sé por qué comenzaron a sacar conclusiones ”. El notero le preguntó por el nombre de Natalia Oreiro, pero ella no dio especificaciones. “Por eso te digo, no tendría que haber dicho nada. Siempre es mejor ser diplomático, como lo soy casi siempre. No me va a volver a pasar”, concluyó.

