Zaira Nara en Ibiza: a puro chapuzón, mates y gastronomía de lujo con sus hijos Malaika y Viggo

Tras presenciar la final de la Copa del Mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Zaira Nara voló al Viejo Continente para pasar unos días de relax junto a la mejor compañía: sus dos hijos, Malaika (10) y Viggo (6), fruto de su relación con Jakob von Plessen. El destino elegido fue Ibiza, España, y disfrutaron de un lujoso paseo en yate que incluyó desde mates y carne hasta un chapuzón en el mar Mediterráneo.

Fiel a su estilo, la modelo no dudó en compartir en su cuenta de Instagram, donde acumula ocho millones de seguidores, las mejores postales de su estadía en la isla española. Si bien en sus primeras publicaciones se mostró sola, en las últimas horas reveló que estaba acompañada por sus hijos. Aprovechando el receso escolar, los niños abandonaron el invierno de la Argentina para pasar unos días en el cálido verano europeo. “Magic Ibiza”, comentó en la publicación.

Zaira Nara compartió las mejores postales de sus vacaciones en Ibiza (Foto: Instagram @zaira.nara)

Nara no dudó en nadar en el mar (Foto: Instagram @zaira.nara)

Una de las actividades que organizó la modelo fue un paseo en un lujoso yate. Además de recorrer las aguas cristalinas, madre e hija se animaron a saltar y nadar un rato. Como de costumbre, Nara no dudó en mostrar su look del día. Eligió un traje de baño de dos piezas en un tono gris azulado y por encima usó un vestido midi color blanco con un delicado bordado marrón. Para cuando comenzó la puesta del sol y descendió la temperatura, optó por lo que parecía un set de buzo y falda larga y lo complementó con un par de lentes negros.

La modelo compartió en sus redes la intimidad de la actividad familiar (Foto: Instagram @zaira.nara)

Amor de hermanos, Malaika y Viggo (Foto: Instagram @zaira.nara)

Entre juegos, charlas y relax con una vista soñada, también hubo lugar para una sofisticada comida. ¿El menú? Jugosos cortes de carne cocinados en una pequeña parrilla. De todas maneras, tampoco faltaron los mates, una infusión que Nara lleva a todas partes, y algunas bebidas refrescantes. Si bien en las imágenes solo aparecieron los tres, estaban acompañados por más personas, y juntos pasaron un día a puro relax y disfrute en un destino soñado.

El mate es un infaltable para la modelo (Foto: Instagram @zaira.nara)

El almuerzo fue una carne a la parrilla (Foto: Instagram @zaira.nara)

Malaika, Viggo y Zaira disfrutaron de un paseo en yate (Foto: Instagram @zaira.nara)

Sin embargo, en medio de las vacaciones, la conductora fue noticia por una situación que podría no ser tan feliz. ¿Qué sucedió? Todo comenzó cuando Wanda Nara posteó: “Pensé que eras de mi team”, con el emoji de un corazón roto. Si bien pudo haberse tratado de una reacción a su disputa con Mauro Icardi, todo cambió cuando Yanina Latorre deslizó que dos hermanas del medio podrían estar peleadas: “¿Se viene otro gate? No hay nada que hacer. Siempre interrumpen mis vacaciones. Parece que el quil***o es con alguien muy cercano. Dos hermanitas muy famosas”.

“Hay quilombo entre las hermanas más mediáticas del país. Una dejó de seguir a la otra”, advirtió la conductora de Sálvese quien pueda (AméricaTV). Y efectivamente, Zaira dejó de seguir a Wanda en Instagram, pero no así a tres de las cuentas de su marca de cosméticos. Por su parte, hasta el momento la conductora de MasterChef Celebrity Argentina sigue manteniendo a su hermana menor en su selecto grupo de cuentas seguidas, que solo incluye a sus tres hijos mayores y a tres de sus proyectos laborales.

Zaira Nara dejó de seguir a Wanda en Instagram (Fuente: Instagram/@zaira.nara)

El gesto llamó ampliamente la atención, puesto que las Nara son muy unidas. Si bien hasta el momento no trascendió mayor información al respecto, mientras algunos especulan que podría tratarse de una publicidad, hay quienes piensan que pudo haber ocurrido una pelea entre ellas.