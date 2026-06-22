Body celeste y camiseta titular: los impactantes looks de Pampita y Zaira Nada para Argentina vs. Austria

Las modelos Carolina “Pampita” Ardohain y Zaira Nara llegaron al AT&T Stadium de Dallas, donde la selección argentina jugará su segundo partido en el Mundial 2026 ante Austria. Desde allí, mostraron los preparativos previos a las distintas transmisiones de DirecTV, donde ambas fueron contratadas por la señal para distintas coberturas en redes sociales y televisión.

En un primer lugar, fue Pampita quien utilizó sus historias de Instagram para compartir el momento donde la maquilladora le realizaba los retoques finales antes del comienzo de la jornada laboral en el estadio. Aquí, decidió musicalizar la publicación con “Manifesting My Dream Life” de la artista RIIYA, lo que se traduce como “manifestando mi vida soñada”.

Pampita mostró su preparación antes del partido entre Argentina y Austria

Durante el video, se pudo observar que Ardohain lució la misma camiseta que llevó al debut ante Argelia, es decir la edición titular de 2026 con el número 10 de Lionel Messi. Se trata de la versión femenina vendida por Adidas, la cual tiene un tamaño más corto que fue aprovechado por la modelo para lucir un jean blanco de tiro alto.

Pampita ya está preparada para el partido ante Austria Instagram

Sin embargo, en el primer partido, Pampita sorprendió porque luego apareció en el campo de juego con un corset celeste y blanco que llamó la atención de todos.

Por el lado de Zaira Nara, primero republicó una historia del peinador Valentine Pinal, quien compartió una foto de los momentos previos al partido con Austria. En este caso, todos posaron dentro de la camioneta de “beauty team”, donde se encargaron de maquillar y peinar a las modelos contratadas por DirecTV.

Zaira Nara reposteó una imagen de la previa al partido Captura Instagram

Casi en simultáneo, Zaira publicó un video sin editar donde ambas se mostraron con el “Pollo” Álvarez, compañero del programa Quiero Vale 4 (QV4), del streaming de DGO. Esta fue la muestra más clara de la vestimenta de las modelos, y en el caso de Nara, optó por no lucir una camiseta o buzo de la selección, sino que mostró un abrigo y un jogging con colores de Argentina.

Zaira Nara compartió un video del detrás de escenas de la transmisión

Sin embargo, apenas unos minutos después, Zaira reveló qué tenía debajo del jogging y sorprendió a todos.

El look de Zaira Nara que dejó a todos sin palabras

La hermana de Wanda lució un body celeste con “cutouts”; en otras palabras: una especie de trikini que deslumbró a los presentes.

Zaira deslumbró con el body que lució debajo del jogging de la selección argentina

Todo esto generó muchos comentarios en la plataforma, donde hubo varios elogios para Pampita y Zaira Nara, además de algún que otro chiste vinculado a la comparativa personal de cada persona.

Los elogios en los comentarios no tardaron en llegar Captura Instagram

De cara al inicio del partido a las 14:00 hrs, tanto Pampita como Zaira Nara ya tienen todo preparado para vivir la segunda jornada de la selección argentina en el Mundial 2026. Si el equipo de Lionel Scaloni consigue los tres puntos, asegurará el primer lugar del Grupo J sin importar el resultado de Argelia ante Jordania.