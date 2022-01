Zendaya y Tom Holland desafían los prejuicios por su diferencia de altura, así como otras parejas famosas

Zendaya y Tom Holland forman una de las parejas más buscadas de Hollywood. Ambos se encuentran en el pico de sus carreras y se los ve muy enamorados, sin embargo no tardaron en recibir algunos comentarios negativos por su diferencia de estatura. ¿Qué dijeron ellos al respecto? Se mostraron desprejuiciados y respondieron las críticas con complicidad, dejando en claro que esos estereotipos les resultan anacrónicos.

La actriz y cantante estadounidense a sus 25 años ya participó en 10 películas y ganó 8 premios por su trabajo, incluyendo el Emmy a la mejor actriz dramática (2020) por su gran protagónico en la serie Euphoria (HBO). Pero el número que resuena últimamente es el de su altura: 1.77 metros. Sobre todo en comparación con la de su novio, tanto en la ficción como en la vida real, que mide 5 centímetros menos. Sin embargo, ambos protagonistas de Spiderman: sin camino a casa parecen no preocuparse por la diferencia de altura y así lo demostraron en cada alfombra roja en la que posaron muy confiados frente a las cámaras. No es una diferencia muy grande, pero se acentúa cuando la actriz se pone zapatos altos. De hecho, a la protagonista de Euphoria, que también fue la más joven de la historia en recibir el premio Icono de la Moda, le encanta vestirse con tacos y posar al lado de su novio.

Ambos intérpretes suelen hacerle caso omiso a los comentarios en redes sociales Yui Mok - PA Wire

En una entrevista en The Graham Norton Show, la actriz contó que él no era lo suficientemente alto para atraparla en la escena del puente de Spider-Man. “Debido a nuestra diferencia de altura, si estamos en el mismo punto, estábamos atados, aterrizaría antes que él. Obviamente, mis pies tocarían el suelo antes que él”, señaló Zendaya sobre la escena que no salía como estaba planeada.

La pareja en una de las escenas que más se viralizó del film que protagonizan Matt Kennedy

En el largometraje, la decisión fue que Holland en su rol de héroe pareciera más alto, pero el actor insistió en una entrevista para SiriusXM que esos prejuicios y estereotipos en las relaciones “son estúpidas”. ⁣”¿Por qué tanto drama con que la mujer sea más alta? Esto también es normal”, comentó Zendaya y agregó: “Mi mamá también es más alta que mi papá”.⁣

No es extraño escuchar que el amor no tiene etnia ni edad, pero ¿qué pasa con la altura? Generalmente, estamos acostumbrados a ver que los hombres son más altos que las mujeres. Cuando se forman parejas de celebridades, en donde se rompe este esquema suelen abundar los comentarios y las críticas. Sin embargo, cada vez hay menos prejuicios y hay muchas mujeres altas (algunas miden más de 1,80 metros) que eligen sin ningún complejo a hombres más bajos. Ese es el caso de famosas que no tienen problema en mostrarse con sus parejas ni en usar tacos a su lado.

Nicole Kidman y Keith Urban también manejan a la perfección sus diferentes alturas Archivo

La actriz australiana Nicole Kidman ostenta una altura de 1,80 metros, mientras que su esposo desde 2006, el músico neozelandés Keith Urban, mide 1,78 metros. Si bien la diferencia no parece muy grande cuando van juntos a eventos y ella se pone tacos, esta se hace más notoria. Recordemos que en un pasado (no tan remoto), Nicole estuvo casada con el actor estadounidense Tom Cruise, quien también es más bajo que ella.

Nicole Kidman y Tom Cruise estuvieron casados de 1990 a 2001 GROSBY GROUP - LA NACION

La actriz estadounidense Cameron Diaz mide 1,74 metros, y su esposo, el roquero Benjamin Madden, mide 1,68 metros. Sin embargo, esos 6 centímetros no son ningún problema para la feliz pareja que se unió en matrimonio en 2015.

Cameron Diaz y su esposo Benjamin Madden caminando juntos en Los Ángeles

La supermodelo alemana Claudia Schiffer mide 1,80 metros de altura. Pero para ella no es problema mostrarse con su esposo desde 2002, el director y productor de cine británico Matthew Vaughn, quien es evidentemente más bajo que ella, con o sin tacos.

Claudia Schiffer junto a su marido, Matthew Vaughn, en el estreno de Rocketman en Nueva York GROSBY GROUP