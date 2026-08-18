Zulma Lobato encontró hogar después de vivir en la calle: se mudó a una ciudad del interior bonaerense
La mediática, que fue vista en Paraná, habría conseguido un hospedaje permanente lejos de la Ciudad de Buenos Aires; qué se sabe de su paradero y con quién está
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A principios de agosto, Zulma Lobato, de 67 años, fue vista en Paraná. La mediática transitaba una situación de calle y solo poseía bolsas de consorcio con ropa y pertenencias. Tras la noticia, el municipio entrerriano le brindó asistencia y un techo temporal hasta que la activista trans Jazmín “La Cuerpo” Salinas intervino con su ayuda para que regrese a Buenos Aires. Ahora, la exactriz apareció en una ciudad bonaerense y ya tendría hogar permanente.
Según se supo, Lobato está residiendo en Tandil. Si bien se especuló con que iría a vivir a un hogar para adultos mayores, Jair Hourcade, conocida en Instagram como La Pepona y que se identifica como cercana a La Cuerpo, recibió a la mediática y lo informó con un video junto a ella después de una cena.
“Salidita en Tandil. Salimos a cenar y nos regalaron dos mates. Estamos en Tandil viviendo”, dijo La Pepona mientras Lobato coincidió: “Es hermosa”, en referencia a la ciudad.
Dos días después de haber llegado al destino serrano, Lobato caminó por el centro y mostró que está en una situación mejor al estado en que se la vio en la capital entrerriana. Según indicaron, en esa ocasión salieron a merendar.
Ante las críticas que recibió La Pepona en Instagram por mostrarse con Lobato, compartió un video tajante: “No pensaba hacer esto, pero estoy tan cansada. Si subo un video, porque lo subo… si la muestro o si la tengo escondida… Le digo a Zulma que la gente pide que la grabe y ella me da la autorización de que sí o que no. No hablen pelotudec*s. Ella no necesita nada, tiene comida, tiene techo, tiene todo”.
Según indicó El diario de Tandil, en marzo, Lobato había visitado la ciudad invitada por La Pepona y se presentó en el local Pizza Pizzonda, que ofrece shows en vivo. Eso significó su regreso a los escenarios después de varios años; además, le permitió a la mediática conocer el lugar donde más adelante iba a residir.
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