Zulma Lobato encontró hogar después de vivir en la calle: se mudó a una ciudad del interior bonaerense

A principios de agosto, Zulma Lobato, de 67 años, fue vista en Paraná. La mediática transitaba una situación de calle y solo poseía bolsas de consorcio con ropa y pertenencias. Tras la noticia, el municipio entrerriano le brindó asistencia y un techo temporal hasta que la activista trans Jazmín “La Cuerpo” Salinas intervino con su ayuda para que regrese a Buenos Aires. Ahora, la exactriz apareció en una ciudad bonaerense y ya tendría hogar permanente.

Según se supo, Lobato está residiendo en Tandil. Si bien se especuló con que iría a vivir a un hogar para adultos mayores, Jair Hourcade, conocida en Instagram como La Pepona y que se identifica como cercana a La Cuerpo, recibió a la mediática y lo informó con un video junto a ella después de una cena.

La priemra noche de Zulma Lobato en Tandil - lapeponaoficial

“Salidita en Tandil. Salimos a cenar y nos regalaron dos mates. Estamos en Tandil viviendo”, dijo La Pepona mientras Lobato coincidió: “Es hermosa”, en referencia a la ciudad.

Dos días después de haber llegado al destino serrano, Lobato caminó por el centro y mostró que está en una situación mejor al estado en que se la vio en la capital entrerriana. Según indicaron, en esa ocasión salieron a merendar.

Zulma Lobato en el centro de Tandil - lapeponaoficial

Ante las críticas que recibió La Pepona en Instagram por mostrarse con Lobato, compartió un video tajante: “No pensaba hacer esto, pero estoy tan cansada. Si subo un video, porque lo subo… si la muestro o si la tengo escondida… Le digo a Zulma que la gente pide que la grabe y ella me da la autorización de que sí o que no. No hablen pelotudec*s. Ella no necesita nada, tiene comida, tiene techo, tiene todo”.

Repudio ante las críticas de que Zulma Lobato viva en Tandil

Según indicó El diario de Tandil, en marzo, Lobato había visitado la ciudad invitada por La Pepona y se presentó en el local Pizza Pizzonda, que ofrece shows en vivo. Eso significó su regreso a los escenarios después de varios años; además, le permitió a la mediática conocer el lugar donde más adelante iba a residir.