¿Triunfo para Newsom? El significado para California del fallo de la Corte Suprema sobre el voto por correo

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de mantener la validez de los plazos de gracia para recibir boletas enviadas por correo representa un respaldo para el sistema electoral que utiliza California. Aunque el caso se originó en Mississippi, el alcance del fallo impacta directamente en las normas vigentes en el estado gobernado por Gavin Newsom y evita modificaciones de último momento sobre el voto.

La Corte Suprema ratificó la legalidad del voto por correo

Según informó Associated Press, la Corte Suprema rechazó el intento del Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés) de invalidar la ley de Mississippi que permite contabilizar las boletas enviadas por correo siempre que tengan matasellos de al menos el mismo día de la elección y lleguen hasta cinco días después.

Por qué California tarda tanto en contar los votos en las elecciones

La resolución fue adoptada por cinco votos contra cuatro y concluyó que la legislación federal no exige que las papeletas sean recibidas el mismo día de la elección. La jueza Amy Coney Barrett, autora de la opinión mayoritaria, sostuvo que la única cuestión analizada era si las leyes fijaban una fecha límite para la recepción de las boletas, y respondió que no existe tal requisito.

En su escrito, explicó que la legislación exige que la decisión del votante sea tomada el día de la elección, algo que se cumple siempre que esa jornada sea la fecha límite para emitir el voto. Sin embargo, aclaró que las normas federales no establecen que las autoridades electorales deban recibir físicamente las boletas antes del cierre de esa jornada.

De acuerdo con Courthouse News, la mayoría también consideró que la interpretación propuesta por los demandantes era incompatible con la legislación federal que protege el voto de militares y ciudadanos residentes en el extranjero, la cual contempla sistemas especiales para garantizar que esos sufragios puedan contabilizarse.

Qué significa el fallo para California y el gobierno de Gavin Newsom

Aunque Newsom no fue parte del litigio, el resultado representa un alivio para California, que cuenta con uno de los períodos de gracia más largos del país norteamericano. Actualmente, el estado permite contabilizar las boletas enviadas por correo que tengan matasellos de al menos el día de la elección y lleguen hasta siete días después.

Según Associated Press, este sistema fue blanco frecuente de críticas por parte de Donald Trump y otros dirigentes republicanos, quienes cuestionan la demora en el conteo final de votos y utilizaron esos tiempos para difundir acusaciones de fraude electoral.

El fallo de la Corte Suprema representa un triunfo para Gavin Newsom y California @CAgovernor

Con la decisión de la Corte Suprema, esas reglas permanecen vigentes y el estado evita tener que modificar sus procedimientos pocos meses antes de las elecciones legislativas.

El caso que llegó hasta la Corte Suprema: republicanos contra Mississippi

De acuerdo con Courthouse News, el conflicto comenzó después de que la Legislatura de Mississippi aprobara en 2020 una ley que permite contar boletas de voto ausente siempre que hayan sido enviadas antes del cierre de la elección y lleguen dentro de los cinco días hábiles posteriores.

La Corte Suprema rechazó la interpretación republicana en el reclamo por el voto por correo Gene J. Puskar - AP

El Comité Nacional Republicano argumentó que esa práctica vulneraba las leyes federales porque, según esa mirada, una elección deja de realizarse en un único día si continúa la incorporación de votos después del cierre de las urnas. Sin embargo, la mayoría de los jueces rechazó esa interpretación.