¿Cuánto dinero gana alguien que tiene un perfil en OnlyFans?

“Elegí este trabajo por la independencia económica que me da y por el disfrute de mi sexualidad. Me encantaba sacarme fotos en bolas y beboteando, así que no me costó nada comenzar”. La que habla es Jésica Mariel Fux, que tiene 33 años y hace dos años comenzó a incursionar en el mundo de OnlyFans como @jesyFux. Antes pasó por varios trabajos: desde atención en locales de comidas rápidas hasta un call center, pasando por el modelaje. “Mis mismos clientes me ayudaron a conocerme a mí misma contándome sus morbos. Me di cuenta de muchas cosas que a mí también me gustan y antes desconocía”, asegura.

OnlyFans es una plataforma de micromecenazgo, fundada en Gran Bretaña, que está pensada para que los creadores de contenido puedan monetizar sus producciones. Si bien se puede emplear este sitio para promocionar todo tipo de material (como clases de fitness, guitarra o cocina), lo cierto es que se caracteriza por el contenido para adultos.

“Trabajo en el mundo del erotismo hace 10 años, como modelo y fotógrafa. Pasé por varias plataformas virtuales similares, pero en el día de hoy OnlyFans es la que más beneficios me da y es la que tiene más llegada a usuarios”, reflexiona Tamara Desirée (@turkanotdead en OnlyFans).

Key Alves, la jugadora de voleibol brasileña que dice que en OnlyFans gana “50 veces más” que como deportista

Al igual que Jésica, antes tuvo otros trabajos: se desempeñó como administrativa, actriz y bailarina. “El arte siempre fue lo que me dio más placer, y cuando vi que podía fusionarlo y convertirlo en mi trabajo, no dudé en intentarlo”, reflexiona, en diálogo con LA NACION.

Cómo funciona OnlyFans

En OnlyFans los creadores pueden hacer dinero a través de las suscripciones, que tienen todo tipo de precios: se pueden encontrar de 3 dólares mensuales en adelante. Todo depende de la clase de material que se ofrezca y de la popularidad del perfil. Se pueden compartir fotos, videos y audios. La compañía se queda con una comisión del 20% y el resto queda para el creador.

También está la opción de obtener dinero por medio de los mensajes pagos para los seguidores. Por otra parte, OnlyFans ofrece un sistema de propinas y tiene un mecanismo de promociones que les permite a los creadores hacer descuentos en las suscripciones, o crear packs para los que quieren contratar el servicio por 3 meses, 6 meses o un año.

Muchos también cobran por contenido personalizado: hacen sexting o envían material multimedia a medida de los deseos de sus clientes. Cuentan que representan morbos, fetiches y otras fantasías a pedido.

En otros casos se realizan colaboraciones con otros creadores y se graban videos porno que luego publican en la plataforma. Los valores por cada uno de esos trabajos varía bastante. “He hecho contenido por 5 dólares y hasta videos por 150 dólares″, cuenta Agustín Piñeyro (@aguspiney en OnlyFans), que tiene 22 años y dice que en promedio gana 2000 dólares por mes.

Agustín llegó a Buenos Aires desde Madariaga a los 19 años y comenzó a dedicarse a la prostitución para poder sostenerse, pero decidió cambiar su vida cuando asesinaron a un compañero de trabajo, llamado Enzo Aguirre. “Cuando esto ocurrió caí en la cuenta de que pude haber sido yo: él vivía a dos cuadras de mi casa. Eso marcó mucho en mi camino y decidí abandonar la prostitución para hacer algo más virtual y ahí entré al mundo de OnlyFans”.

Yanet García pasó de ser la popular chica del clima en Monterrey (México) a vivir en Manhattan gracias a Onlyfans @iamyanetgarcia - @iamyanetgarcia

Trabaja de lunes a viernes y los fines de semana, a veces le dedica unas horas si no tiene otros compromisos. Promocionar su contenido, responder mensajes y compartir material le insume unas dos horas por día y la edición de videos puede llevarle cerca de 4 horas semanales, pero todo es muy variable.

Por su parte, Lucas Andrade, que tiene 21 años y es de Ramos Mejía, cuenta que gana entre 1500 y 2000 dólares por mes, y con ese dinero le alcanza para vivir. Dice que sube contenido a la plataforma y hace colaboraciones con otros creadores pero siempre tomando recaudos. Busca trabajar solo con gente profesional y de confianza. Además, pide estudios médicos, para cuidar su salud.

También es precavido desde el punto de vista legal. “Lo mejor es armar un contrato, en el que se deje en claro qué se va a hacer y qué contenido se va a compartir. Porque a veces hay gente que después toma el material y lo sube a todos lados. Hay que entender que esto es un trabajo y hay que hacerlo de manera correcta”, remarca en diálogo con LA NACION.

Aclara que no ofrece sexting ni videollamadas: “No me interesa y no me siento cómodo con eso”, asegura. “Mi idea a futuro es abrirme una productora porno propia. Me gusta pensar historias, hacer algo entretenido. Por eso en mis materiales, pienso el guión y actúo mucho. Me gusta la parte creativa”, concluye.

La actriz Bella Thorne tiene su presencia en OnlyFans y, según algúnos calculos, llegó a facturar 10 millones de dólares al mes

“No es tan fácil crecer en esto”, asegura la “doctora Mica” (@doctoramica en Instagram). Ella busca desmitificar la idea de que se puede hacer dinero fácil y en poco tiempo. “No recomiendo que la gente se lance pensando que es todo tan sencillo”, reflexiona Mica, que tiene 32 años, es médica y ahora está haciendo un posgrado en sexología clínica. Durante un tiempo ejerció la medicina como residente y no descarta volver a retomar el rubro cuando termine su especialización.

“Creo que a veces se quiere mostrar que es plata fácil, como que te abrís una cuenta y llueven los dólares, pero no es así. Hay que invertir mucho tiempo y estudio. No llegan solos los usuarios. Hay mucho de marketing digital, más allá de lo que también implica la producción del contenido en sí mismo”, destaca y aclara que ella dedica unas 9 horas por día al trabajo que implica crear contenido, editarlo y distribuirlo no solo en OnlyFans, sino en otras plataformas también.

“Yo grabo contenido con colegas de las plataformas, hago fotos, y también servicios de uno a uno con sexting y videollamadas. Esto último se puede cobrar, en promedio, unos 25 o 30 dólares por diez minutos”, dice. Y añade: “Decidí ingresar en este rubro porque siempre me gustó trabajar con erotismo, y cuando vi que tenía una respuesta positiva decidí dedicarme de lleno”.

Los valores promedio y cómo reciben los pagos

Only Fans cuenta con más de 2 millones de creadores de contenido y 200 millones de usuarios. Desde 2016 el sitio abonó más de 8000 millones de dólares a los creadores, según informó la compañía.

Ejemplos internacionales hay de todo tipo: la pareja inglesa que ganó más de 20.000 dólares en dos meses; la chica que gana dinero en OnlyFans gracias a que mide 1,90 metros; la jugadora brasileña de voley, que dice que en esa plataforma gana 50 veces más que como deportista; la atleta olímpica que publica fotos suyas en esa plataforma para financiar su entrenamiento. Por supuesto, están los casos inalcanzables: los de los perfiles más populares en la plataforma, como la usuaria Gem101, que factura cerca de 30 millones de dólares al año en esa plataforma. Hay muchísimos ejemplos, tanto de personas que hacen fotos eróticas como otras que se muestran en ropa interior, o que fotografían una parte específica de su cuerpo.

Los ingresos de los creadores varían bastante en función del tiempo que se dedican a la producción de material y el éxito que tengan a la hora de constituir una comunidad. En promedio, la mayoría de los perfiles consultados dicen que con la suscripción y solo recurriendo a la creación de material personalizado de forma esporádica, pueden ganar entre 1500 y 2000 dólares al mes con unas 4 horas de dedicación diaria.

Los montos cambian cuando se produce material de alto voltaje, adaptado a los deseos de los usuarios y se recurre a sexting u otras formas de encuentro virtual de forma más recurrente. Muchos también remarcan que pueden dedicar hasta 9 horas al día, de lunes a viernes, en estas tareas, y recuerdan que les llevó tiempo llegar a hacerse populares en su rubro.

Joaquín Simonit (@dimitrysimonit) que tiene 23 años y antes de dedicarse a trabajar como actor porno era gimnasta y competía (ganó varias medallas), asegura que en promedio gana 10.000 dólares al mes con su trabajo. “Estoy en la plataforma desde hace un año y medio, y subo contenido explícito”, dice. Empezó a trabajar con productoras porno y después apostó a esta modalidad de trabajo para poder ser independiente. “Me permite cumplir mis metas y sueños. Me da un plato de comida y me encanta lo que hago”, resume.

En cuanto a cómo se perciben los ingresos, la mayoría de los creadores cuenta que utilizan la plataforma Skrill. Si quieren pasar sus dólares a pesos, compran USDT en Binance y luego los cambian por pesos, que reciben por Mercado Pago.

Más allá del aspecto económico, todos los entrevistados destacaron que disfrutan de este trabajo y de la posibilidad de explorar de forma creativa el erotismo, así como el deseo propio y de los otros. “La plata no es lo único que te tiene que mover, lo importante es hacer lo que nos gusta para habitar mejor este mundo”, reflexiona Mica.

DivasPlay, la plataforma que eligen las famosas locales

DivasPlay puede describirse como una especie de OnlyFans que surgió en el hemisferio sur. Más específicamente de la mano del empresario uruguayo Mauricio Peña, quien también es dueño de locales nocturnos, sex shops y director del canal porno Divas TV.

La plataforma les permite a los creadores de contenido compartir material erótico y de alto voltaje, que monetizan por medio de suscripciones, con valores promedio que oscilan entre los 10 y 30 dólares. Ellos eligen el valor de la suscripción mensual y se quedan con el 70% del valor del plan, en tanto que DivasPlay percibe el 8%; el 22% restante va en bancos, impuestos y otros gastos, según se detalla en el página oficial.

DivasPlay se hizo conocida luego de que varias famosas se abrieran un perfil en este sitio. La primera en hacerlo fue Florencia Peña. Luego siguieron otras celebridades, entre las que se destacan Silvina Escudero, Cinthia Fernández y Charlotte Caniggia; Christian Sancho y Celeste Muriega.

El monto que se factura depende en gran medida de la popularidad que tenga el perfil. Y esto no siempre está relacionado con cuán famosos sean en otros ámbitos. Mauricio Peña, en una nota que ofreció al portal El País de Uruguay en abril de este año, explicó que una chica que no era muy conocida pero tenía muchos seguidores en sus redes, estaba facturando 50.000 dólares mensuales. Y destacó que hay creadores que pueden ganar incluso más que eso.