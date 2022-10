Tiene 51 años, la critican por su “forma de vestir” y ella redobla la apuesta a puro video viral

Renae Olivia es una influencer de 51 años que se dedica a dar consejos de moda a través de videos publicados en sus redes, en especial Instagram.

Prácticamente todos los días comparte con sus seguidores sus looks y también los trucos que utiliza para hacer que sus atuendos se vean más modernos y llamativos. Si bien la mayoría de reacciones son positivas, también suele recibir muchas críticas por utilizar prendas que “no son para su edad”.

Al parecer, ha recibido múltiples críticas por su manera de vestir, dado que muchos consideran que no es apropiada. Olivia suele eligir llamativas prendas, desde croptops, a minifaldas y otras prendas que la gente suele relacionar con el “estilo juvenil”. No obstante, como la ropa no tiene edad, la mujer ha demostrado que se viste como mejor le parece y con las prendas que la hacen sentir más cómoda.

Recientemente publicó algunos clips en los que dejó en evidencia los malos comentarios que recibe por sus atuendos, pero con una réplica bastante original. Primero describió el clip con la leyenda: “Usa lo que te hace feliz”, y luego se la ve posar con diferentes looks coloridos y bastante modernos. Con esto demostró que no le importa lo que digan de ella y, además, dio un mensaje para toda su comunidad.

Una mujer de 51 años desafió las reglas de la moda en TikTok

Para ella, sin embargo, lo más importante es sentirse segura de sí misma con las prendas que utiliza, y ese es justamente el mensaje que brinda para los demás, destacando que la ropa no tiene edad y que cualquier persona puede utilizar lo que le guste. En su caso, ella suele lucir desde conjuntos formales para el trabajo, hasta looks bien alegres y divertidos de verano.

Atuendos versátiles y con “enseñanza”

Además de demostrar que ella no vive de las críticas y que lejos de hacerla sentir mal la motivan a crear más contenido, Renae también lanzó otra frase destinada a generar repercusiones. “No hay que vestirse de acuerdo a la edad, sino de acuerdo a la figura”, afirmó esta singular madre de dos, tal cual se presente en sus perfiles.

Para Ranae lo que verdaderamente importa es sentirse cómoda @renaeolivia8/TikTok

En algunos videos, Ranae ha demostrado que no tiene problemas en mostrarle a las personas cómo inicia su proceso creativo, desde que elige una prenda hasta cómo termina su look final. Es por eso que quiso dejar otra enseñanza a través de uno de sus clips: “Nunca eres demasiado viejo para perseguir tus sueños. El camino de todos en la vida es diferente. No compares tu viaje con el de nadie más. Y si hay algo que deberías dejar de usar después de los 40 años, ¡es el peso de la opinión de otras personas!”.

En aquella ocasión, muchos usuarios alabaron su opinión y destacaron que la edad es solo un número y que lo importante es sentirse bien consigo mismos.

