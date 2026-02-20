A todo o nada en Las Vegas: por qué la pelea contra Mario Barrios podría ser el final de Ryan García
En el combate entre los estadounidenses con ascendencia mexicana estará en disputa el título wélter del CMB; cuándo y cómo ver el evento en vivo
Ryan García y Mario Barrios se enfrentarán este 21 de febrero por el título wélter del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés). “King Ry” aseguró que la pelea puede marcar un punto de inflexión en su carrera y que el resultado en Las Vegas podría cambiar su historia en el boxeo.
La revelación de Ryan García antes de enfrentarse a Mario Barrios
A sus 27 años, el californiano Ryan García dejó en claro que se ha preparado de la mejor forma para enfrentarse al texano Mario Barrios en la T-Mobile Arena. García reconoce que no solo se trata de una pelea por un título, sino que será la que defina su futuro.
“Será mi entierro o mi resurrección, una de ellas”, aseguró Rey Ry a DAZN.
Con 10 años de trayectoria profesional, García cuenta con un récord de 24 victorias (20 de las cuales fueron por la vía del nocaut), además de dos derrotas y un combate sin resultado, de acuerdo con datos de ESPN.
Sin embargo, sus derrotas y la suspensión de un año han marcado su historia deportiva.
Las derrotas que marcaron la trayectoria de Ryan García
La historia deportiva de Rey Ry se ha visto envuelta en altibajos dentro y fuera del ring, aunque ahora parece que está mucho más centrado en su carrera como boxeador. Está claro: buscará evitar a toda costa una tercera derrota.
La primera derrota del californiano ocurrió en 2023 cuando perdió su invicto ante Gervonta Davis, donde un gancho al cuerpo lo dejó fuera del combate en el séptimo asalto, destacó DAZN.
En 2024, el californiano protagonizó un polémico momento en su enfrentamiento contra Devin Haney.
García se alzó como el ganador por decisión mayoritaria; sin embargo, el resultado fue revocado y declarado “sin resultado” (No Contest) luego de que diera positivo a ostarina en una prueba de dopaje que derivó en su suspensión.
A su regreso al ring en mayo de 2025, Rey Ry cayó ante Rolando Romero, lo que volvió a despertar las dudas sobre su disciplina y el efecto del tiempo que pasó fuera del ring.
Por lo anterior, Ryan García tiene claro que el duelo contra Mario Barrios es a “todo o nada”, ya que no quiere ser “un completo perdedor”, señaló a DAZN.
Cuándo y a qué hora ver el Ryan García vs. Mario Barrios
Ryan García buscará volver a obtener la confianza del mundo deportivo y convertirse en campeón mundial por primera vez, mientras que Mario Barrios intentará retener el cinturón del World Boxing Council (WBC) de peso wélter por tercera ocasión.
La pelea entre estos dos boxeadores estadounidenses con ascendencia mexicana será transmitida de forma exclusiva por DAZN en pago por evento (PPV). Este está incluido en el plan de pago mensual de la plataforma, el cual es de US$30,99 por mes o de US$224,99 por año.
El horario de la pelea estelar de The Ring High Stakes será cerca de las 17.45 hs (tiempo del Este), aunque podría tener modificaciones de acuerdo a la forma en la que se lleven a cabo los combates previos.
La cartelera completa para la noche se llevará a cabo de la siguiente manera:
- Richardson Hitchins vs. Óscar Duarte Jurado, por el título mundial de peso superligero de la FIB.
- Gary Antuanne Russell vs. Andy Hiraoka, por el título mundial del peso superligero de la AMB.
- Frank Martin vs. Nahir Albright, en el peso superligero.
- Bektemir Melikuziev vs. Sena Agbeko, en el peso supermediano.
