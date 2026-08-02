Piden excluir a Mamdani de la ceremonia por el 11-S en Manhattan

Una petición creada el 9 de julio reclama que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, no asista a la ceremonia por el 25° aniversario de los atentados del 11-S, prevista en Manhattan. La iniciativa, promovida por familiares de víctimas que cuestionan algunas de sus posiciones y relaciones políticas, superó las 70.000 firmas verificadas en Change.org.

Familiares de víctimas del 11-S impulsan la petición contra Zohran Mamdani

Giovanni Galante, viudo de una víctima del 11-S, inició la campaña junto con otra mujer que perdió a su esposo en los atentados, de acuerdo con CBS News New York. Grace Catherine Galante, esposa del impulsor, tenía 29 años y trabajaba en el piso 105 de la torre norte del World Trade Center.

Algunos familiares buscan preservar el aniversario como un espacio reservado para las víctimas y sus seres queridos nist.gov

Los organizadores también planean solicitar el apoyo del Concejo Municipal para impedir la presencia del mandatario en el acto conmemorativo. Galante sostuvo que la asistencia de Mamdani representaría “una falta de respeto” hacia sus familiares por “las personas que apoya”. El texto publicado en Change.org solicita a los responsables de la ceremonia que evalúen si la participación del alcalde coincide con el propósito del homenaje.

La carta afirma que el aniversario debe estar centrado en el recuerdo de las víctimas, la unidad y el rechazo de la violencia y el extremismo.

Los vínculos y declaraciones de Mamdani cuestionados por la campaña

La petición enumera una serie de críticas contra Mamdani relacionadas con declaraciones, designaciones y vínculos políticos. Entre los argumentos mencionados aparecen los siguientes:

Su posición sobre la expresión “globalizar la intifada”: los impulsores le atribuyen una supuesta reticencia a condenar esa consigna de manera inequívoca y sostienen que puede interpretarse como una normalización de la violencia.

los impulsores le atribuyen una supuesta reticencia a condenar esa consigna de manera inequívoca y sostienen que puede interpretarse como una normalización de la violencia. Los escritos de su padre, Mahmood Mamdani: la carta cita un texto publicado después del 11-S en el que el académico analizó a los atacantes suicidas como parte de la violencia política moderna. La campaña interpreta esas reflexiones como una equiparación moral entre Estados Unidos y Al Qaeda .

la carta cita un texto publicado después del 11-S en el que el académico analizó a los atacantes suicidas como parte de la violencia política moderna. La campaña interpreta esas reflexiones como una equiparación moral entre . Sus expresiones sobre Siraj Wahhaj: el documento cuestiona elogios atribuidos al alcalde hacia el imán de Brooklyn . Wahhaj fue incluido por la fiscalía en una lista de coconspiradores no acusados en el caso del atentado de 1993 contra el World Trade Center , pero no fue procesado por ese ataque. También declaró como testigo de la defensa sobre el carácter de Omar Abdel-Rahman , conocido como el “jeque ciego”, quien fue condenado en 1995 por conspirar para cometer atentados en Estados Unidos.

el documento cuestiona elogios atribuidos al alcalde hacia el . Wahhaj fue incluido por la fiscalía en una lista de coconspiradores no acusados en el caso del atentado de 1993 contra el , pero no fue procesado por ese ataque. También declaró como testigo de la defensa sobre el carácter de , conocido como el “jeque ciego”, quien fue condenado en 1995 por conspirar para cometer atentados en Estados Unidos. Sus comentarios sobre Anwar al-Awlaki: los firmantes objetan antiguos mensajes en los que Mamdani planteó si la vigilancia de las autoridades estadounidenses pudo haber contribuido a la radicalización del dirigente y propagandista de Al Qaeda.

los firmantes objetan antiguos mensajes en los que Mamdani planteó si la vigilancia de las autoridades estadounidenses pudo haber contribuido a la radicalización del dirigente y propagandista de Al Qaeda. La designación de Ramzi Kassem: la iniciativa critica el nombramiento del abogado como abogado principal del alcalde y del Ayuntamiento. Kassem representó a Ahmed al-Darbi , condenado por participar en un plan de Al Qaeda contra un buque petrolero. Su intervención ocurrió en el marco de su actividad como abogado defensor.

la iniciativa critica el nombramiento del abogado como abogado principal del alcalde y del Ayuntamiento. Kassem representó a , condenado por participar en un plan de Al Qaeda contra un buque petrolero. Su intervención ocurrió en el marco de su actividad como abogado defensor. El respaldo que le atribuyen hacia Aber Kawas: la campaña cita declaraciones en las que la activista describió el 11-S como un ataque cometido por “un par de personas” dentro de un contexto más amplio de capitalismo, racismo, supremacía blanca e islamofobia. También le adjudica expresiones de simpatía hacia Ahmed Ferhani , quien se declaró culpable de planear un ataque contra una sinagoga de Manhattan .

la campaña cita declaraciones en las que la activista describió el 11-S como un ataque cometido por “un par de personas” dentro de un contexto más amplio de capitalismo, racismo, supremacía blanca e islamofobia. También le adjudica expresiones de simpatía hacia , quien se declaró culpable de planear un ataque contra una sinagoga de . Su aparición junto con Darializa Avila Chevalier.

Familias y sobrevivientes del 11-S debaten la asistencia del alcalde

Monica Iken Murphy , una de las firmantes, perdió a su esposo Michael, de 37 años, quien trabajaba en el piso 84 de la torre sur. En declaraciones a CBS News New York, Murphy sostuvo que las familias buscan preservar un momento propio durante el 25° aniversario . También cuestionó la participación de una persona que, según expresó, “acaba de asumir el cargo” y “realmente no estuvo allí”.

, una de las firmantes, perdió a su esposo Michael, de 37 años, quien trabajaba en el de la torre sur. En declaraciones a CBS News New York, Murphy sostuvo que las . También cuestionó la participación de una persona que, según expresó, “acaba de asumir el cargo” y “realmente no estuvo allí”. John Feal , activista dedicado a la defensa de sobrevivientes y socorristas del 11-S, también respaldó el reclamo. Afirmó que Mamdani debería permanecer en el Ayuntamiento hasta que realice “algo proactivo para la comunidad del 11-S”.

, activista dedicado a la defensa de sobrevivientes y socorristas del 11-S, también respaldó el reclamo. Afirmó que Mamdani debería permanecer en el Ayuntamiento hasta que realice “algo proactivo para la comunidad del 11-S”. Dennis McKeon, organizador de un grupo de sobrevivientes de Staten Island, rechazó el planteo. Recordó que otros alcaldes y gobernadores tampoco respondieron a todas las demandas de las familias y, pese a ello, “nunca fueron excluidos”. También defendió el derecho de los promotores a expresar su posición.

Mamdani asistirá al homenaje y el 9/11 Memorial pide evitar la política

Mamdani aseguró que participará del homenaje y que acompañará a los familiares, sobrevivientes y socorristas afectados por los atentados. El alcalde señaló que estará junto a ellos para recordar el día que marcó a los habitantes de Nueva York y del resto del país norteamericano.

El Memorial del 11-S pidió mantener el homenaje alejado de las disputas políticas nps.gov

El 9/11 Memorial & Museum, por su parte, explicó a CBS News New York que procura mantener la conmemoración apartada de la política. Según la institución, funcionarios de diferentes espacios ideológicos asistieron durante años “simplemente para dar testimonio”. Los dirigentes políticos no pronuncian discursos durante la ceremonia y deben permanecer en un sector designado.