Mario Barrios vs. Ryan García: hora y cómo ver en vivo la pelea del mes en EE.UU.

Mario Barrios y Ryan García se enfrentarán este próximo sábado 21 de febrero en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, donde disputarán el título wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El horario y la cartelera completa de peleas que se llevarán a cabo ya fue dado a conocer por los organizadores del evento.

Hora y cómo ver en vivo la pelea entre Mario Barrios y Ryan García

Los pugilistas estadounidenses con ascendencia mexicana se enfrentarán en The Ring High Stakes cerca de las 17.45 hs (tiempo del Este). El horario de la pelea estelar podría tener modificaciones de acuerdo a cómo se lleven a cabo los combates previos.

Mario Barrios y Ryan Garcia, por el título wélter del CMB en Las Vegas, Nevada (Instagram/@wbcboxing)

El duelo entre el Guerrero Azteca y King Ry solo se podrá ver vía streaming a través de la plataforma DAZN en pago por evento (PPV). El combate se encuentra incluido en el plan de pago mensual de la plataforma, el cual es de US$30,99 por mes o de US$224,99 por año.

La cartelera completa para la noche se llevará a cabo de la siguiente manera, de acuerdo con DANZ:

Richardson Hitchins vs. Óscar Duarte Jurado, por el título mundial de peso superligero de la FIB

Gary Antuanne Russell vs. Andy Hiraoka, por el título mundial del peso superligero de la AMB

Frank Martin vs. Nahir Albright, en el peso superligero

Bektemir Melikuziev vs. Sena Agbeko, en el peso supermediano

La multa de US$5000 a Ryan García por incumplir las reglas de peso

A unos días de que se lleve a cabo el combate, Ryan García fue multado por el CMB por no presentar a tiempo el video obligatorio del control de peso, informó Boxing Scene.

El CMB multó a Ryan García por no presentar a tiempo el video de control de peso (Instagram/@kingryan)

Tras haber recibido la notificación, el pugilista californiano envió el material solicitado. Estuvo dentro del cinco por ciento por encima del límite de los 66 kilos (147 libras) estipulados en el contrato para su próximo enfrentamiento.

Esta no es la primera vez que Ryan García tiene problemas de este tipo, pues en 2024 llegó muy por encima del peso acordado para la pelea contra Davin Haney, razón por la que en esa ocasión perdió US$6000, de acuerdo con ESPN.

Los últimos enfrentamientos de Ryan García y Mario Barrios

Mario Barrios, con récord de 28 victorias, dos derrotas y dos empates, defenderá por tercera ocasión el cinturón wélter del CMB. En sus dos últimos enfrentamientos, el texano empató contra Abel Ramos y Manny Pacquiao, por lo que pudo conservar el título de campeón.

En su última pelea, Mario Barrios empató contra Manny Pacquiao (Instagram/@boxer_barrios)

Aunque tras esta última pelea fue blanco de críticas, por no poderle ganar al filipino, quien le saca 16 años de diferencia y quien salió del retiro para ese compromiso. “Estoy hambriento de triunfo y gloria. Estoy emocionado y listo para dar un espectáculo”, dijo en conferencia de prensa.

Por su parte, el último combate de Ryan García, con récord de 24 triunfos, dos derrotas y un combate sin decisión, fue contra Rolando Romero en el Times Square de Nueva York, donde perdió por decisión unánime.

El californiano quiere redimir su carrera, luego de que en los últimos años estuvo involucrado en varias polémicas y no obtuvo los resultados deseados arriba del ring. Se espera que su carrera repunte si logra ganar el título del CMB y al mismo tiempo vengarse de su exentrenador Joe Goossen, quien el fin de semana estará en la esquina rival.

“¿Cómo pudiste? No puedo creer que me hagas esto. Me rompiste el corazón. Estoy en mi mejor momento y listo para darle una paliza a alguien”, dijo en un encuentro con diversos medios de comunicación.