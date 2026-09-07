Accidente aéreo en Miami: qué pasó con el avión de carga de Amazon

MIAMI.– Menos de 24 horas después de que un vuelo de carga de Amazon Prime Air se saliera de pista y estrellara al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, y dejara al menos cinco muertos y varios heridos, las autoridades locales aún intentan el lunes determinar las causas del accidente.

El vuelo 7598 de Prime Air se salió de la pista diagonal del aeropuerto poco antes de las 14 hora local (15 en la Argentina) y chocó contra varios vehículos en tierra, informaron las ​autoridades durante una ⁠rueda de prensa ⁠celebrada el domingo por la tarde.

Un avión de carga de Amazon se despistó en el aeropuerto internacional de Miami: heridos y vuelos suspendidos

Cinco personas resultaron heridas en el accidente, tres de las cuales se encontraban en estado ​crítico, según el jefe de bomberos de Miami-Dade, Ray Jadallah. Al menos dos personas quedaron atrapadas en los vehículos que ‌fueron arrollados por el avión, y el piloto y el copiloto quedaron atrapados ​en el interior de la aeronave a causa del impacto, ​añadió.

Las autoridades se negaron a identificar a los fallecidos, aunque según los bomberos, varias de las víctimas estaban en tierra.

Más de 60 unidades de rescate y unos 200 efectivos acudieron al lugar del siniestro, informó el Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade en un comunicado. El departamento informó además que una de las víctimas quedó atrapada debajo de un automóvil y tuvo que ser rescatada por personal especializado en rescates técnicos.

A última hora de la tarde del domingo, los servicios de emergencia seguían trabajando para controlar una fuga de combustible procedente de la aeronave, señaló Jadallah. El jefe de bomberos dijo al Miami Herald que se trataba de una difícil operación de búsqueda y rescate, extracción y control del incendio, y enfatizó que era una “situación muy compleja”.

De acuerdo al medio local, mientras el incendio provocado por el accidente lanzaba grandes columnas de humo negro al aire, se escuchó a un bombero decir por radio a sus compañeros: “El avión está en llamas. El avión está en llamas. ¡Pónganse las pilas, muchachos!”.

Funcionarios investigan un avión de carga de Prime Air en el Aeropuerto Internacional de Miami después de que se saliera de la pista, en Miami, Florida CHANDAN KHANNA - AFP

El lunes, los investigadores federales seguían trabajando para determinar qué causó que el avión se descarriara. Hasta el momento, no hubo nueva información respecto al estado de los heridos ni sobre la identidad de los fallecidos. Tampoco está claro si los pilotos sobrevivieron o si todas las personas fallecidas estaban en vehículos cuando el avión impactó.

El avión, que partió de San Juan, en Puerto Rico, era un carguero Boeing 767-300 de 32 años de antigüedad ⁠que había operado como avión de pasajeros para varias aerolíneas entre 1994 y 2015, según el servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24.

Se observa la sección trasera de un avión de carga en el Aeropuerto Internacional de Miami, después de que se saliera de la pista, en Miami, Florida CHANDAN KHANNA - AFP

La aerolínea de carga 21 Air operaba ‌el avión para Amazon, indicó un portavoz de Amazon en un comunicado.

“Estamos consternados por el accidente en el que se ha visto involucrada hoy una de nuestras aeronaves en Miami”, declaró 21 Air en su página web. “Transmitimos nuestro más sentido pésame a las familias y seres queridos de quienes han perdido la vida”, agregó la empresa.

Las fotos del accidente mostraban el avión con la panza en el suelo y la cola levantada. El lado derecho del avión presentaba lo que parecían ser marcas de quemaduras. Flightradar24 indicó que el avión volaba a 207 km/h ‌cuando se salió de la pista utilizable.

Qué pasó

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), encargada de investigar los accidentes de aviación civil ⁠en Estados Unidos, dijo que había enviado un equipo dirigido por su presidenta, Jennifer Homendy, para investigar el accidente y que celebraría ‌su primera rueda de prensa en Miami el lunes.

Amazon sigue recabando detalles sobre lo ocurrido, declaró la portavoz ⁠de la empresa, Kelly Nantel.

“Estamos colaborando estrechamente con las autoridades y los responsables locales para comprender ⁠exactamente qué sucedió”, afirmó la vocera en un comunicado. “En estos momentos, nuestra prioridad absoluta es la seguridad, el bienestar y la atención a todas las personas implicadas”, agregó.

Funcionarios investigan el lugar donde un avión de carga de Prime Air se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Miami, Florida CHANDAN KHANNA - AFP

Boeing y 21 Air también afirmaron que colaborarían con las investigaciones gubernamentales sobre el accidente.

Entre los factores que los investigadores probablemente consideren está si el avión voló demasiado antes de tocar tierra, dijeron expertos. Por lo general, la zona de aterrizaje se encuentra dentro de los primeros 914 metros de una pista.

El experto en seguridad aérea Steve Arroyo explicó a AP que, si fue más allá de esa zona, el avión debió abortar el aterrizaje y dar la vuelta para intentarlo de nuevo.

Mary Schiavo, piloto y exinspectora general del Departamento de Transporte, comentó que un video publicado en internet muestra al avión de Amazon flotando sobre la pista durante un periodo prolongado sin elevar la nariz para forzar que el tren de aterrizaje principal tocara el suelo.

Funcionarios investigan el lugar donde varios automóviles resultaron dañados en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Miami, Florida CHANDAN KHANNA - AFP

No llovía en ese momento, pero se cernían nubes oscuras de tormenta y se reportaron vientos fuertes. Schiavo señaló que, si el avión tenía viento de cola, eso podría haber contribuido a que flotara más abajo en la pista.

“Un viento de cola sin duda agravaría tus problemas si ya has cedido una buena parte de la pista por no tocar tierra y aterrizar de inmediato”, afirmó Schiavo.

El aeropuerto de Miami no está equipado con sistemas de detención que, según la FAA, se han instalado en más de 120 aeropuertos de todo el país para detener de forma segura a los aviones que se pasan del final de una pista. La FAA estima que esos lechos de material liviano y triturable al final de una pista han ayudado a salvar al menos 497 vidas a bordo de aviones que se salieron de las pistas.

Las imágenes del accidente mostraron que el avión de Prime Air quedó detenido junto a una ruta cerca de dos camiones semirremolque. La aeronave parecía estar apoyada sobre su panza y se mantenía en gran medida intacta pese al incendio.

Un avión de carga de Amazon permanece en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) después de haberse pasado de largo de la pista Lynne Sladky - AP

El vuelo era operado por 21 Air, una aerolínea de carga con sede en Carolina del Norte. El Boeing 767 fue construido originalmente para transportar pasajeros y voló para varias aerolíneas durante más de dos décadas antes de ser convertido en avión de carga en 2015, según el sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24.

Schiavo indicó que la NTSB también examinará de cerca el historial de mantenimiento de este avión, en particular porque tiene antecedentes de propiedad extranjera en el pasado, incluida la de una empresa rusa.

Más de 160 vuelos fueron cancelados y casi 325 se retrasaron hasta la noche del domingo, según FlightAware, un sitio web que rastrea interrupciones de vuelos. Funcionarios del Aeropuerto Internacional de Orlando, a más de 320 km al norte de Miami, señalaron que algunos vuelos fueron desviados allí

El incidente del domingo no es la primera vez que un avión de Amazon Prime Air se ve involucrado en un accidente mortal. En febrero de 2019, el vuelo 3591 ‌de Atlas Air, un avión de carga Boeing 767-300 que ​operaba en nombre de Amazon Prime Air en la ruta de Miami a Houston, entró en un descenso rápido y se estrelló en Trinity Bay, Texas. Las tres personas a bordo fallecieron.

Agencias AP y Reuters