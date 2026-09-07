Cambio confirmado para inmigrantes en Illinois: quiénes perderán Medicaid desde el 1° de octubre

El Departamento de Servicios de Atención Médica de Illinois (HFS, por sus siglas en inglés) aplicará un ajuste en las pautas de elegibilidad de Medicaid. Las nuevas directrices restringirán el acceso a la cobertura médica para un sector de la población migrante desde el 1° de octubre.

Qué migrantes perderán la cobertura de Medicaid en Illinois

La reforma federal, incluida en la ley H.R.1, modificará las condiciones de admisión para la población inmigrante.

Muchos extranjeros que antes recibían los beneficios completos del programa de salud pública perderán este derecho.

Usuarios migrantes de Illinois sufrirán cambios en la cobertura de Medicaid dgs.ca.gov

La fecha límite de vigencia para el formato de cobertura vigente vencerá de manera oficial el 30 de septiembre de este año. A partir del 1° de octubre, las oficinas estatales suspenderán la cobertura médica completa para las personas que incumplan las nuevas definiciones de elegibilidad.

De acuerdo con el sitio oficial del HFS, las siguientes personas perderán el beneficio:

No ciudadanos que residen en Illinois y que anteriormente eran elegibles para los programas federales completos.

y que anteriormente eran elegibles para los programas federales completos. Residentes permanentes legales que todavía no cumplieron con el período de espera obligatorio de cinco años en el país norteamericano y que no encajan en ninguna de las excepciones de la ley.

Por el contrario, estos beneficiarios mantendrán la cobertura:

Residentes permanentes legales que ya cumplieron con el requisito de elegibilidad de cinco años de espera o que están exentos de cumplirlo por su condición humanitaria, militar o de vulnerabilidad.

que ya cumplieron con el requisito de elegibilidad de de espera o que están exentos de cumplirlo por su condición humanitaria, militar o de vulnerabilidad. Migrantes cubanos y haitianos .

y . Migrantes de los Estados Libres Asociados (COFA) provenientes de Micronesia , Palaos y las Islas Marshall .

, y las . Menores de 19 años (bajo el programa estatal “All Kids”).

(bajo el programa estatal “All Kids”). Personas embarazadas y puérperas hasta 12 meses después del parto (bajo el programa “Moms & Babies”).

y puérperas (bajo el programa “Moms & Babies”). Adultos mayores ya inscritos en el programa de Beneficios de Salud para Inmigrantes Mayores.

ya inscritos en el programa de Beneficios de Salud para Inmigrantes Mayores. Inscritos en programas médicos financiados exclusivamente por Illinois , los cuales permanecen sin cambios:

, los cuales permanecen sin cambios: Cobertura médica AATV (anteriormente VTTC).



Programa médico de Illinois para sobrevivientes de violencia doméstica.



Programa médico de Illinois para personas con enfermedades renales.

El Consejo de Illinois para los migrantes afectados por los cambios en Medicaid

El gobierno estatal enviará avisos por correo postal a los beneficiarios para informar sobre el estatus de su cobertura de salud. El documento incluirá una solicitud formal para que los afectados remitan sus datos migratorios actualizados en un lapso de 90 días.

Las autoridades sanitarias sugieren que los usuarios acudan a sus citas médicas y retiren sus medicamentos recetados antes de la fecha de suspensión del 30 de septiembre. Esta recomendación busca evitar la interrupción abrupta de los tratamientos médicos en curso durante la fase de transición.

El gobierno estatal enviará avisos por correo postal a los beneficiarios para informar sobre el estatus de su cobertura Freepik

No obstante, los extranjeros que pierdan la cobertura médica completa conservarán el derecho de recibir atención en situaciones de emergencia calificada. El programa de Medicaid de Emergencia cubrirá de forma directa los gastos de hospitalización urgente para quienes cumplan con los límites de ingresos y residencia.

Alternativas para quienes pierdan Medicaid en Illinois

Los inmigrantes podrán solicitar atención médica sin costo en los centros de salud comunitarios del estado. Estas clínicas públicas ofrecen servicios de atención primaria sin considerar el estatus migratorio o la capacidad financiera de los pacientes.

El paquete de reformas de la ley federal H.R.1 introduce también requisitos de empleo obligatorios para los beneficiarios calificados como adultos de la ley de salud asequible. Esta disposición afectará a las personas de entre 19 y 64 años sin dependientes menores de edad en su hogar.

De igual manera, los adultos de este grupo de cobertura renovarán sus beneficios médicos cada seis meses en lugar de hacerlo una vez al año. Las oficinas gubernamentales evaluarán los registros de ingresos de forma semestral para ratificar la continuidad de la ayuda de salud.