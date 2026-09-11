Actos separados, reproches e Irán: EE.UU. conmemora los 25 años del 11-S marcado por nuevas tensiones

WASHINGTON.- Una ceremonia solemne en la Zona Cero de Nueva York, con la presencia en silencio de los cuatro exmandatarios norteamericanos vivos; un discurso del presidente Donald Trump en el Pentágono en el que trazó un hilo conductor entre el 11 de Septiembre y la actual guerra contra Irán; otro acto en Shanksville, Pensilvania, y un país entero que por un instante volvió a detenerse un cuarto de siglo después de los atentados terroristas que transformaron a Estados Unidos y al mundo para recordar a las 2977 víctimas de aquel fatídico día.

Lejos del corazón de Manhattan, donde Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden participaron junto al vicepresidente JD Vance del homenaje con la tradicional lectura de los nombres de los 2753 muertos en por los ataques en Nueva York, Trump encabezó un acto en la sede del Departamento de Defensa en Arlington -impactado por uno de los aviones secuestrados el 11 de Septiembre- en el que aprovechó para justificar su estrategia de lanzar la guerra contra Irán.

Trump, durante la ceremonia en el Pentágono en la que recordó a las víctimas del 11 de Septiembre CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Nunca, jamás olvidaremos [a las víctimas]. Por eso luchamos hoy. No tenemos otra opción. Solo cabe la victoria. Luchamos con firmeza. Luchamos para ganar”, señaló el presidente norteamericano en un tramo de su discurso de 18 minutos. Lo acompañaban su esposa, Melania Trump, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

“Hoy rendimos homenaje a todos los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que sirvieron en la guerra contra el terrorismo. Es una guerra contra un terrorismo perverso y atroz [...] Asimismo, saludamos a los militares que trabajan en este momento para garantizar que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo, la República Islámica de Irán, nunca llegue a tener un arma nuclear”, amplió Trump, cuya decisión de no asistir a la tradicional ceremonia en la Zona Cero generó controversias.

During his 9/11 remarks, President Trump turned to the ongoing war with Iran, calling it the “world’s number one sponsor of terror” and vowing that Iran “will never ever have a nuclear weapon. pic.twitter.com/dsuNgZ0kyx — CBS News (@CBSNews) September 11, 2026

Trump retomó así uno de los argumentos centrales con el que su administración ha justificado la campaña militar contra Irán, empantanada tras más de seis meses.

Para el acto, una bandera gigante de Estados Unidos había sido dispuesta sobre el ala oeste del edificio del Pentágono, la misma sección que fue impactada por el vuelo 77 de American Airlines hace 25 años tras ser secuestrado por miembros de la red terrorista Al-Qaeda.

Antes del discurso de Trump, en el que señaló que el 11 de Septiembre es un recordatorio del “terrible poder del odio”, Hegseth fue el encargado de abrir el acto con una intervención en la que también conectó aquellos atentados con la actual ofensiva contra el régimen de los ayatollahs, lanzada por Estados Unidos en conjunto con Israel el 28 de febrero pasado.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, en el acto en recuerdo de las víctimas del 11 de Septiembre, en la sede del Pentágono CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“En los últimos seis meses hemos arrasado con el patrocinador estatal del terrorismo más prolífico del mundo”, afirmó Hegseth, que añadió que las fuerzas estadounidenses “siguen enviando terroristas al infierno, y buques cisterna al fondo del océano, donde pertenecen”. También participó de la ceremonia la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice.

“La lucha contra el mal continuó [tras el 11 de Septiembre], y continúa ahora. Y continuará hasta el Día del Juicio Final”, prometió el jefe del Pentágono, que describió las guerras que siguieron a aquellos atentados terroristas como “nuestra represalia”. También afirmó que los estadounidenses deben permanecer alerta frente a los enemigos, “tanto en el extranjero como en casa”.

Hillary Clinton, Bill Clinton, Michelle Obama y Barack Obama, en el acto por el 11 de Septiembre en Nueva York ANGELA WEISS - AFP

Más temprano, antes del acto en el Pentágono y con la sonora ausencia de Trump, había empezado a las 8.46 (hora local) la ceremonia en Nueva York, con un minuto de silencio en honor al momento en que el vuelo 11 de American Airlines impactó contra la Torre Norte del World Trade Center.

Los cuatro expresidentes estuvieron acompañados por sus esposas -Hillary Clinton, Laura Bush, Michelle Obama y Jill Biden- y varias figuras políticas, como los exalcaldes de la ciudad Rudolph Giuliani y Michael Bloomberg y al actual, Zohran Mamdani, y la gobernadora Kathy Hochul.

Prior to the start of the lower Manhattan 9/11 ceremony, New York City Mayor Zohran Mamdani shook hands with former New York City Mayor Rudy Giuliani, who had publicly called on the city’s first Muslim mayor not to attend. https://t.co/Mj0raZMjPR pic.twitter.com/UjFu9Yaie6 — ABC News (@ABC) September 11, 2026

Mamdani, el primer alcalde musulmán de la ciudad, asistió a pesar de una petición firmada por miles de personas —incluidos familiares de las víctimas— que lo habían instado a no asistir. Incluso Giuliani, alcalde neoyorquino durante los atentados del 11 de septiembre de 2001, había expresado su rechazo a la presencia del líder demócrata socialista. Pese a todo, ambos se estrecharon la mano e intercambiaron unas palabras antes del inicio del acto.

Como es tradición, ningún funcionario ni expresidente tomó la palabra durante el acto. Se guardaron siete minutos de silencio: seis en homenaje a los momentos exactos en que fueron impactadas y colapsaron las Torres Gemelas, en que otro avión secuestrado golpeó el Pentágono, y en que se estrelló el vuelo 93 en Pensilvania, y un séptimo —incorporado este año— dedicado a las miles de personas que murieron después a causa de enfermedades vinculadas a los atentados.

La gobernadora Kathy Hochul; el expresidente George W. Bush; el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el vicepresidente JD Vance, en los homenajes en Nueva York ANGELA WEISS - AFP

Después de 25 años de los atentados, todavía no existe una cifra definitiva sobre cuántas personas desarrollaron problemas de salud vinculados con la nube de polvo tóxico que cubrió Manhattan aquel día.

En la ceremonia en la Zona Cero, familiares de las víctimas de los atentados leyeron uno por uno los nombres de los fallecidos en Nueva York, y algunos dieron breves discursos.

El más resonante fue el de Terry Strada, viuda de una de las víctimas de los atentados, quien fue ovacionada tras su recriminación a las distintas administraciones norteamericanas desde el 11 de Septiembre por no haber dado respuestas sobre el presunto papel de Arabia Saudita en los ataques.

Terry Strada: "My husband, Tom Strada. You are missed more with each year that passes. But, how can it be 25 years and still we have no justice for the role that Saudi Arabia played in your murder. Yes, we finally made it into a court and have proved that the kingdom of Saudi… pic.twitter.com/Tpx27eYWZE — CSPAN (@cspan) September 11, 2026

“Administración tras administración, incluidos los líderes presentes hoy aquí, optaron por proteger a los sauditas en lugar de apoyar a las familias de las víctimas del 11 de Septiembre”, denunció, al dirigir la mirada al sector en el que se ubicaban Vance y los expresidentes norteamericanos.

“Ocultaron pruebas, rompieron promesas, tanto públicas como privadas. Ha sido traición tras traición. El presidente Trump aún puede cambiar eso. Díganle a los sauditas que dejen de mentir”, añadió.

Este año, los homenajes habían comenzado horas antes de cumplirse los 25 años del atentando, con un impactante show de drones el miércoles por la noche que recreó en Nueva York a las Torres Gemelas con 2977 luces, en homenaje a la cantidad de personas que murieron en aquel día de 2001.

Así fue el show de drones

Por su parte, este viernes distintos líderes europeos también rindieron homenaje a las víctimas del 11 de Septiembre, aunque también aprovecharon el aniversario para recordar el momento de extraordinaria unidad transatlántica que siguió a los atentados. Fue la única vez en los 77 años de historia de la OTAN que la alianza activó el Artículo 5, que establece que un ataque contra uno de sus miembros es un ataque contra todos.

“Las amenazas que enfrentamos han cambiado, pero la lección del 11 de Septiembre permanece: en momentos de peligro, nuestras alianzas importan”, señaló la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su mensaje, que llegó en un momento de tensiones entre la administración Trump y sus socios europeos.