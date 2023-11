escuchar

Adamari López se encuentra en un momento crucial en su carrera profesional, luego de su regreso a Televisa-Univision con un nuevo proyecto. Alejada de su pequeña hija Alaïa, quien vive en Miami bajo el cuidado total de su expareja, Toni Costa, la actriz reveló una parte desconocida de su separación del bailarín español, con el que actualmente mantiene una relación cordial.

Adamari y Toni Costa se conocieron en una pista de baile. Tras oficializar su romance, a lo largo de una década demostraron que su amor era a prueba de todo. Sin embargo, el repentino final llegó en mayo de 2021 y López lo comunicó a través de un anuncio en redes sociales. A más de 10 años de distancia, la presentadora contó que ella fue quien tomó la decisión de poner el punto final. “Aunque al principio fui yo la que tomó la decisión, hay coraje, hay dolor”, dijo en una entrevista con Érika de la Vega.

“Siempre he deseado que Alaïa y Toni tengan una relación bonita y que pasen tiempo. Alaïa yo siento que necesita a su papá y lo disfruta mucho y Toni también pasa un bonito tiempo con ella y le hace bien a los dos”, manifestó la nacida en Puerto Rico. Además, reconoció que al principio era dominante sobre el cuidado de su hija: “Yo solo quería encontrar, quizás dentro de buscar controlar ciertas cosas, no sé si como mujer queremos siempre tener el control, lo que quería era buscar que ella estuviese bien”.

Toni Costa es un padre muy cariñoso con su hija, Alaïa @toni / Instagram

Sin profundizar en su relación como padrea, López comentó que, probablemente, Costa llegó a pensar que ella era demasiado controladora. “En ese momento, sin querer dar detalles de cosas que a lo mejor le corresponden a Toni, tenían que pasar situaciones en las que yo sintiera que mi hija iba a estar bien dondequiera que él estuviese y a lo mejor por eso tuve un comportamiento que a lo mejor a él le hubiese podido parecer como fuerte o demandante, no sé cuál es la palabra correcta, controlador, pero siempre permitiéndole que pudiera estar en contacto con ella”.

La actriz de telenovelas como Locura de amor (2000) comentó que, en este momento, se siente más tranquila sobre la paternidad de Toni con su única hija. Alaïa nació el 4 de marzo de 2015. “Ahora creo que estoy mucho más relajada, se han dado situaciones en las que pienso que ha demostrado que tiene la capacidad para estar pendiente de ella, de tenerla en un lugar seguro y mientras más seguridad me dé en ese aspecto, pues disfrutamos más ese proceso”, dijo en la charla.

La presentadora se encuentra lejos de Miami debido a la nueva misión con su nueva empresa laboral, por lo que Costa vigila la integridad de Alaïa, día y noche: “Toni y yo siempre vamos a tener una buena relación porque Alaïa nos va a pedir toda la vida. No necesariamente vamos a ser íntimos amigos, pero sí tiene que haber una cordialidad. Yo no me quiero meter para nada en su vida personal ni en cómo maneja esa vida personal”.