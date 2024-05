Adamari López tuvo un desacuerdo con una compañera y se desmaquilló en vivo: “Présteme, que me lo quito”

Escuchar

La conductora Adamari López se desmaquilló en vivo en medio de un debate sobre cirugías estéticas y envió así un poderoso mensaje a los espectadores sobre la belleza interior y la autoaceptación. Acompañada por otras destacadas mujeres en el programa Desiguales, de Univisión, el gesto de la puertorriqueña generó un intenso intercambio de opiniones en el ciclo.

En el programa, donde cinco mujeres diversas entrelazan sus experiencias de vida, se ofrece una perspectiva única sobre temas femeninos y de actualidad. Durante el intercambio de opiniones, Adamari López se destacó al desafiar la idea de que la vanidad prevalece sobre la autenticidad, pero no lo hizo solo con palabras, fue más allá y se animó a quitarse el maquillaje frente a las cámaras.

Acompañada por Amara la Negra, Migbelis Castellanos, Karina Banda y Nancy Álvarez, el intenso intercambio sobre la presión social y los estándares de belleza comenzó con los dichos de la cantante estadounidense de ascendencia dominicana. “Si usted es una madre y usted ve que su hija, no es que sea fea, sino que tenga una facción un poco especial, y usted quiere colaborar con su hija...”, dijo Amara en torno a acompañar los retoques estéticos y desató la controversia en el estudio.

Sus compañeras rápidamente la interrumpieron para dejar otro tipo de mensaje, donde pusieron énfasis en la belleza interior. Esto desató un ida y vuelta entre las conductoras del popular programa que se transmite a las 14 hs del Este. “Por dentro no se ve, y estamos en una sociedad donde la imagen es importante”, agregó Amara. Frente al desacuerdo de sus colegas, arremetió: “Entonces no se pongan fajas, no se pongan brasier...”.

Mientras defendía su idea, Adamari López, atenta, rápidamente respondió: “Bueno, en este momento no tengo ni faja, ni brasier, ni nada”, ante el festejo en el piso, agregó: “Présteme que me quito el maquillaje aquí y salgo sin maquillaje”. Por su parte, Karina Banda elogió su gesto: “Estoy segura de que eres la primera persona que tiene los pantalones de desmaquillarse en un programa de televisión y continuar el programa sin maquillaje, real, como eres”.

Al finalizar el programa, la ex Telemundo explicó a través de un video que publicó desde su página de Facebook, donde supera los 9 millones de seguidores, qué fue lo que la motivó. “Me maquilló bellísimo como siempre Glori, hizo un look bien bonito con los colores del vestido, que quedó fabuloso”, aseguró.

“Pero empezamos a hablar en el show de uno de los temas de actualidad que era que las mujeres hoy en día quieren cambiarse ya sea porque quieren usar filtros, porque quieren ponerse bótox y operarse a los 20 años, cuando todavía esa piel está fresca y superlinda; para mí eso sería una señal de inseguridad”, agregó. La famosa decidió en medio del show quitarse el maquillaje para escapar de los perjuicios y mostrarse de manera natural.

Su gesto generó una ola de respuestas positivas en las redes sociales. “El problema es usar a muy temprana edad maquillaje, y no aceptan verse al natural”, comentó un usuario en Facebook, mientras que otros elogiaron el aspecto de la famosa conductora. Es relevante mencionar que Adamari López tiene una fuerte historia de vida, en la cual tuvo que atravesar un diagnóstico y tratamiento contra el cáncer, lo que ha cambiado su forma de vivir.

¿Qué clase de cáncer tenía Adamari López?

En 2005, la reconocida actriz puertorriqueña recibió el diagnóstico de cáncer de mama a los 33 años, mientras disfrutaba de uno de los momentos más destacados de su carrera. Su viaje hacia la recuperación y la conciencia sobre esta enfermedad ha sido un testimonio de fuerza y determinación.

López descubrió una pequeña protuberancia en su pecho derecho, lo que la llevó a someterse a pruebas médicas que confirmaron el diagnóstico.

Adamari Lopez nació el 18 de mayo de 1971 en Humacao, Puerto Rico @adamarilopez / Instagram

Una de las complicaciones que enfrentó la conductora fue el de poder encontrar un médico que la tratara adecuadamente, ya que su seguro médico solo la cubría en Puerto Rico, mientras que ella residía principalmente en Estados Unidos. Con el apoyo de su familia, buscó varias opiniones médicas antes de tomar la difícil decisión de someterse a una mastectomía, un procedimiento que le permitió enfrentar el cáncer de manera decisiva.

Desde entonces, López ha utilizado su rol como conductora y actriz para concientizar sobre la importancia de la detección temprana y de la aceptación personal. Se ha unido a campañas de concientización para alentar a las mujeres a realizarse mamografías regularmente, a partir de los 40 años. Su experiencia personal la ha convertido en una defensora apasionada del cuidado de la salud de las mujeres.