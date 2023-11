escuchar

Adamari López y Toni Costa se conocieron en el programa Mira Quién Baila, de Univision, un año después de que la actriz finalizó su mediático matrimonio con el cantante Luis Fonsi. El encuentro sucedió en 2011, cuando la también presentadora se convirtió en parte los competidores del reality de baile, mientras que el español se desempeñaba como coreógrafo.

“El coreógrafo Poty vino para el (programa) de Miami, el mismo formato, misma productora y todo”, contó Toni Costa durante su estancia en el reality La casa de los famosos, según People en Español. “Y el siguiente año me llevó de ayudante de bailarín principal y entonces yo conocí ahí a Adamari, fue cuando ya nos juntamos”. Y agregó: “Yo venía a bailar, a hacer mi trabajo y para España, por tres años; pero ya el primero pasó eso y así es la vida, vine por trabajo, me quedé por amor”.

Toni Costa y Adamari Lopez se conocieron en el programa Mira Quién Baila @toni / Instagram

Pese a los 13 años de diferencia, Adamari López (52 años) y Toni Costa (40 años) formaron una de las parejas más queridas y admiradas del medio del espectáculo. En una gala del programa, los enamorados sellaron su participación con un beso, que fue el anuncio del inicio de una relación oficial al ritmo del tango. Desde entonces, se volvieron inseparables.

Los admiradores de la puertorriqueña creyeron que el amor que le daba Toni era lo que se merecía, después de su polémico divorcio de Fonsi y su recuperación del cáncer de mama. Con un nuevo horizonte, en mayo de 2014, Costa le propuso matrimonio a Adamari con una romántica cita en Punta Cana, donde también celebraron el cumpleaños 43 de la presentadora. “No importó qué decía la gente, me dejé llevar, solo me dejé llevar por lo que sentía. No importaba lo que los demás opinaran”, dijo López en una entrevista en el programa En Casa con Telemundo, según Unicable.

Adamari López compartió el momento cuando Toni Costa le pidió matrimonio @adamarilopez / Instagram

“Este fin de semana he pasado uno de los momentos más felices, especiales y hermosos de mi vida”, escribió Adamari al pie de la foto de la propuesta de matrimonio en ese entonces. “Gracias a ti, Toni, por entenderme, quererme, aceptarme, enamorarme todos los días, por cada detalle, palabra, silencio, sonrisa, beso y por querer pasar tu vida junto a la mía. Eres una bendición en mi vida... ¡Te Amo!”.

Al poco tiempo, en septiembre de 2014, anunciaron que pronto se convertirían en padres. “Le he pedido tanto a Dios por la bendición de ser madre y, como el tiempo de Dios es perfecto, quiero hacerles saber que esta bendición me ha llegado y estoy embarazada”, dijo la actriz. En la madrugada del 4 de marzo de 2015, nació Alaïa, quien unió más el amor de la pareja.

¿Qué pasó con Toni Costa y Adamari López?

En 2018, Toni Costa y Adamari López seguían con sus planes de casarse, sin embargo, entre la pandemia y sus ocupaciones laborales, pospusieron su sueño. El final de la historia de amor llegó en mayo de 2021, cuando la presentadora anunció que había tomado la decisión de separarse del padre de su única hija.

“Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaïa, he decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla”, comentó Adamari en un video que publicó en su perfil de Instagram. Actualmente, ambos se turnan el cuidado de su hija en común, quien actualmente pasa tiempo con su papá debido a los compromisos laborales de la presentadora con Televisa-Univision fuera de Miami.