escuchar

Adamari López, popular por su papel como presentadora, ya está lista para comenzar a grabar su siguiente proyecto de televisión, pero esta vez de la mano de TelevisaUnivision, empresa con la que firmó como nuevo talento. La nacida en Puerto Rico dijo estar muy emocionada por la oportunidad, luego de que Telemundo, la compañía con la que trabajó durante muchos años, la despidió para dar paso a nuevas caras en la conducción.

Sin embargo, aunque el futuro luce bien en el área profesional, Adamari tendrá que dejar su casa en Miami y a su única hija, Alaïa, fruto de su relación con el bailarín Toni Costa. Si bien no está confirmado cuál será su siguiente destino, diferentes trascendidos indican que trabajará desde Ciudad de México, específicamente en los foros de Televisa San Ángel. “No se ha hecho en los Estados Unidos antes y que me dan la oportunidad de conducir”, manifestó la actriz al hablar sobre su regreso a la pantalla chica.

La extalento de Telemundo fue captada por la periodista puertorriqueña Astrid Rivera, quien la entrevistó desde el aeropuerto para el programa de Univision, Despierta América. “Me siento afortunada de poder tener la oportunidad otra vez, de regresar a un lugar que me abrió muchísimas puertas, que me mantiene en el cariño y en la mente de cada uno de los televidentes y de hacer un proyecto que no había hecho nunca y que me emociona mucho”, expresó Adamari.

Adamari Lopez nació el 18 de mayo de 1971 en Humacao, Puerto Rico @adamarilopez / Instagram

“¿Vas a México?”, le preguntó su compañera:. “Ehh, me voy”, respondió sin dar una respuesta concreta. Sobre qué pasará con su hija Alaïa, de quien es muy cercana, según comparte en diferentes publicaciones en redes sociales, la boricua se sinceró y reveló que aunque la separación fue difícil, se mantendrán con máximo contacto.

Adamari López es mamá de Alaïa, a quien tuvo con Toni Costa @adamarilopez / Instagram

“Ella está contenta porque sabe que a mamá le encanta su trabajo. Creo que ella se siente orgullosa de saber que su mamá es una persona productiva. Quizá se siente con un poquito de temor porque mamá va muchos días fuera de la casa, pero al mismo tiempo ella va pronto también a visitarme y sabe que yo no la voy a dejar de llamar todos los días, así que ella está bien, está contenta”, respondió Adamari, y agregó: “Le prometí que obviamente vamos a hacer asignaciones juntas como siempre, y que voy a estar en contacto, yo no la voy a dejar en ningún momento sola”.

Antes de irse, como prueba de lo cercanas que son, la presentadora fue a buscarla a la escuela y la llevó a casa para poder darse un abrazo de despedida. “Le deje una nota que parecía más una libreta llena de recordatorios, de que se recuerde que la amo mucho, que ella es lo más importante para mí”, agregó.

Las reacciones por el regreso de Adamari

Desde que la expresentadora de Hoy día anunció su nuevo proyecto, sus amigos y admiradores no han dejado de enviarle mensajes. “Me han cobijado y se alegran muchísimo porque estoy regresando; pienso que el público está contento”. De acuerdo con los conductores de Despierta América, la actriz estará fuera de Estados Unidos durante aproximadamente cuatro meses, por eso se llevaba 12 valijas.

LA NACION