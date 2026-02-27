¿Adiós a un gigante de la pizza? Papa John’s cerrará 300 locales y despedirá personal para frenar su crisis

La reconocida cadena de pizzerías de EE.UU. Papa John’s prevé el cierre de 300 restaurantes para fines de 2027, como también el recorte del 7% de su plantilla corporativa. La decisión aparece en medio de la búsqueda por impulsar sus ventas nacionales.

Qué pasa con la cadena de pizzerías Papa John’s

La noticia fue confirmada por el director financiero Ravi Thanawala en una conferencia telefónica sobre los resultados del cuarto trimestre con analistas de Wall Street.

Allí, reveló el cierre de algunas tiendas que “no cumplen las expectativas de la marca o carecen de una estrategia clara para una mejora financiera sostenible”, según consignó CBS News.

Papa John's planea cerrar 200 locales para finales de este año X/@RandomstuffA2Z

No se anunció una lista específica de ubicaciones por el momento. Sin embargo, se planea cerrar 200 locales para finales de este año y el resto para fines de 2027.

El balance financiero de Papa John’s

La decisión llega luego de que un informe presentado por la empresa revelara un debilitamiento en la demanda del producto en América del Norte.

Durante el cuarto trimestre del año pasado, las ventas comparables en América del Norte disminuyeron un 5%.

Para el año completo, las ventas cayeron un 2% en comparación con el 2024.

Los restaurantes franquiciados de América del Norte bajaron un 5% en sus ventas Instagram/@papajohns

Los ingresos de los restaurantes en EE.UU. disminuyeron en US$24 millones en el cuarto trimestre del 2025. Esto ocurrió en parte a una caída del 6% en sus ventas comparables.

Papa John’s anticipó que este escenario continuará en 2026 con ventas bajas en América del Norte entre un 2% y un 4%.

Cierre general en cadenas de pizzas

Pizza Hut, la compañía con sede en Texas, cerrará más de dos centenares de sus sucursales, tras una decisión estratégica tomada por su empresa matriz.

Yum! Brands, Inc. prevé vender la franquicia Pizza Hut al mismo tiempo que planea cerrar 250 locales en diferentes partes del país norteamericano Gerald Herbert - AP

De acuerdo con AP News, Yum! Brands, Inc. prevé vender la franquicia Pizza Hut al mismo tiempo que planea cerrar 250 locales en diferentes partes del país norteamericano.

Los cierres de sucursales se registrarán durante la primera mitad de 2026 y responden a una estrategia enfocada en los restaurantes que han presentado un bajo rendimiento.

A nivel internacional, los resultados de Pizza Hut han sido más sólidos. Las ventas se incrementaron un 1% el año pasado, con crecimiento en Asia, Oriente Medio y Latinoamérica. El segundo mercado más grande de la pizzería es China, tras representar el 19% de las ventas.

En el caso de Domino’s Pizza, anunciaron el cierre de 36 de sus sucursales a partir del 7 de septiembre del año pasado. Una de ellas era estadounidense.

Domino's tuvo un crecimiento del 4.8% en EE.UU. el 2025 con respecto a 2024

Pese a ello, contaron con un desempeño sólido en Estados Unidos el año pasado. De acuerdo con un estudio de la empresa, alcanzaron los US$9952.9 millones para el 2025, lo que representa un crecimiento del 4.8% respecto a 2024.

El cierre del 2025 también fue fuerte, con un incremento del 3.7% en las ventas en mismas tiendas en EE. UU. y un crecimiento del 5.5% en las ventas minoristas totales del país para ese periodo.