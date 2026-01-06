Pizza Index: la curiosa teoría que “predice” un operativo militar inminente de EE.UU. mediante los pedidos de delivery

Existe una teoría llamada Pizza Index que asegura que se puede “predecir” cuando se aproxima una acción militar de Estados Unidos simplemente con el aumento de los pedidos de delivery. Esta hipótesis surgió en 1990 debido a los testimonios de diferentes repartidores de pizza de restaurantes ubicados en lugares estratégicos del país.

La primera vez que se mencionó la teoría Pizza Index fue en la década de los 90, en la Revista TIME, cuando se publicó un artículo en el que se explica que repartidores de Domino’s, en Washington y alrededores, sabían que algo malo ocurriría siempre que aumentaban los pedidos a domicilio.

Los repartidores de pizza aseguran que el aumento de ventas cerca del Pentágono en EE.UU. advierte sobre operaciones militares inminentes (Pexels/Horizon Content)

Los trabajadores aseguraban haber anticipado anuncios oficiales de la Casa Blanca o el Pentágono hasta 72 horas antes de ser confirmados, ya que los teléfonos de las pizzerías empezaban a sonar sin parar.

“Los pedidos al Pentágono se duplicaron la noche anterior del ataque a Panamá y la invasión de Granada... recibimos muchos pedidos y pensamos que algo pasa, después llega la gran noticia”, declararon los distribuidores de comida rápida.

Aunque puede parecer una teoría de conspiración, existen antecedentes específicos que podrían confirmarla. De acuerdo The Objective, los hechos históricos que se relacionan con un aumento previo en las ventas de comida rápida son:

Invasión de Granada, en 1983.

Invasión de Panamá, en 1989.

Invasión de Kuwait por parte de Irak, en 1990.

Primera guerra del Golfo, en 1991.

Existe un monitoreo constante de la venta de pizzas en locales cercanos al Pentágono en EE.UU. (Web/pizzint.watch)

“Pizza Index”: la tendencia rastreada durante la Guerra Fría

Se cree que el índice de ventas de pizza cerca de zonas estratégicas de Estados Unidos, como El Pentágono, ha sido rastreado desde la Guerra Fría, de acuerdo con Business Standard.

Parte de la teoría indica que, presuntamente, espías soviéticos habrían rastreado la entrega nocturna de pizzas en Washington al sospechar que podrían reflejar la preparación militar del país, e incluso acuñaron el término Pizzint (por la abreviatura de las palabras pizza intelligence o inteligencia de pizza) para definir esta operación.

Un supuesto expropietario de más de 40 locales de Domino’s en Washington reveló en 1991 que los repartidores saben lo que ocurrirá cuando los medios de comunicación están en aparente calma.

La teoría Pizza Index sugiere que los agentes del Pentágono se alimentan con comida rápida cuando están especialmente ocupados porque algo serio está por venir (Pexels/Polina Tankilevitch)

Expertos como el director de The Economist, Alex Selby-Boothroyd, dijeron que la Pizza Index se ha convertido en un predictor “sorprendentemente confiable” desde hace varios años, aunque el Departamento de Defensa de Estados Unidos no ha hecho declaraciones al respecto.

Además, el portavoz del Pentágono habría declarado que la actividad supuestamente monitoreada por el Pentagon Pizza Report realmente no se alineaba a los eventos y que la teoría no consideraba las opciones de comida disponibles dentro del edificio.

La venta de pizzas que podría tener relación con la captura de Maduro

Más de tres décadas después, la teoría continúa vigente, ya que previo al ataque de Estados Unidos a Venezuela, que derivó en la captura de Nicolás Maduro, una pizzería cercana al Pentágono experimentó un repentino aumento en los pedidos, según Penpizza Report.

Una pizzería nocturna cerca del Pentágono reportó un incremento de ventas en la madrugada previo a la captura de Nicolás Maduro (X/@PenPizzaReport)

El informe compartido en redes sociales indica un aumento en las ventas a partir de las 02.00 hs (hora del Este de Estados Unidos) en una pizzería llamada Pizzato Pizza.

Pizza Index mantiene un monitoreo de la entrega de pizzas al Departamento de Defensa de EE.UU. y el pasado sábado por la noche los pedidos se habrían disparado en locales cercanos al edificio, como Domino’s Pizza, Extreme Pizza y Pizza Palace, según consignó El Mundo.

Para los repartidores que acreditan esta teoría, tanta actividad registrada solo podía sugerir un operativo militar inminente, mientras que para otros es solo una medida “inventada” por Polymarket, que realiza apuestas de diferentes eventos futuros.