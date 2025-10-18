Adiós al pasaporte estadounidense: desaparece de la lista de los más poderosos del mundo

El pasaporte estadounidense salió por primera vez en 20 años del Top 10 de los más poderosos del mundo. Con acceso sin visa a 180 países, Estados Unidos cayó al puesto 12 de la lista, mientras naciones asiáticas como Singapur, Corea del Sur y Japón lideran la clasificación.

Caída del pasaporte estadounidense: factores que explican su descenso en el ranking global

En 2014, EE.UU. ocupaba el primer puesto en el ranking de los documentos de viaje más poderosos, y hasta julio de este año aún se mantenía entre los diez primeros. Su descenso actual responde a una serie de cambios en las políticas de acceso internacional, según detalló CNN.

Hasta julio de este año, el pasaporte estadounidense figuraba entre los 10 más poderosos del mundo Freepik

En abril, Brasil eliminó el ingreso sin permiso de entrada para ciudadanos de Estados Unidos, Canadá y Australia debido a la falta de reciprocidad. Mientras tanto, China implementó medidas más favorables y otorgó exenciones de visado a una docena de países, principalmente europeos, sin incluir a EE.UU.

Papúa Nueva Guinea y Myanmar también cambiaron sus requisitos de entrada, lo que impulsó la posición de otros pasaportes, lo que debilitó aún más la del estadounidense. Otro factor fue la implementación de un nuevo sistema de visa electrónica en Somalia y la exclusión del país norteamericano de la última lista de ingreso sin autorización de entrada de Vietnam.

“La pérdida de fuerza del estadounidense durante la última década no es una simple reorganización; indica un cambio fundamental en la movilidad global y la dinámica del soft power. Las naciones que adoptan la apertura y la cooperación están avanzando con fuerza, mientras que aquellas que se basan en privilegios del pasado se están quedando atrás”, declaró Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners.

El ranking lo estableció el Índice de Pasaportes Henley, una consultora especializada en servicios de ciudadanía, que clasifica a los países según la cantidad de destinos, según la cantidad de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin necesidad de una visa previa.

Por qué el pasaporte de EE.UU. pierde poder frente a nuevas restricciones y requisitos de viaje

Richard Quest, editor general de CNN Business, señaló que el bajo rendimiento del documento de viaje estadounidense en el índice refleja cómo la apertura de viajes se vio afectada por nuevas restricciones, como el Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés) en la Unión Europea y el Reino Unido.

Quest apuntó que, “hasta cierto punto”, existe una relación directa entre estas limitaciones y las políticas de inmigración implementadas durante el gobierno de Trump.

De acuerdo con el último ranking, Estados Unidos ocupa la posición 12, empatado con Malasia Freepick

De todas formas, según el experto, los documentos de viaje que encabezan la lista son muy codiciados, con pocas restricciones para viajar. “Ciertamente, hay ciudadanías que ofrecen mayor acceso y disponibilidad para viajar”, dijo. Indicó que algunas personas con recursos buscan obtenerlas mediante planes de inversión, como la “tarjeta dorada” de US$5 millones propuesta por Trump en febrero.

“Pero para la persona promedio, no hay ninguna diferencia”, dijo Quest. “Tienes tu pasaporte, y eso vale lo que vale. Vives con ello”.

Cómo es la clasificación global de pasaportes 2025

Este año, los pasaportes asiáticos lideran la clasificación: Singapur, Corea del Sur y Japón ocupan los primeros puestos con acceso sin visa a más de 185 países. En contraste, Estados Unidos descendió al puesto 12 en el último ranking trimestral, empatado con Malasia.

Según el índice, los líderes del ranking de pasaportes son países asiáticos: Singapur, Corea del Sur y Japón Henley & Partners Holdings

El Índice de Pasaportes Henley presenta la siguiente clasificación:

Singapur: 193 destinos.

Corea del Sur: 190.

Japón: 189.

Alemania, Italia, Luxemburgo, España, Suiza: 188.

Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Países Bajos: 187.

Grecia, Hungría, Nueva Zelandia, Noruega, Portugal, Suecia: 186.

Australia, República Checa, Malta, Polonia: 185.

Croacia, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido: 184

Canadá: 183.

Letonia, Liechtenstein: 182.

Islandia, Lituania: 181.

EE.UU., Malasia: 180.