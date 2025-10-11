Hasta US$400: Kathy Hochul anuncia cheques de reembolso por inflación en Nueva York

El estado de Nueva York otorga cheques de reembolso por inflación por primera vez en el año fiscal 2025-2026. Esta ayuda financiera, que abarca a 8,2 millones de hogares en el territorio, comenzó a enviarse el 26 de septiembre pasado y el importe va desde US$150 a US$400, en función del criterio de selección establecido por las autoridades.

Quiénes reciben los cheques de reembolso por inflación en Nueva York

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, señaló que los cheques de reembolso por inflación son pagos únicos destinados a los neoyorquinos que pagaron impuestos sobre las ventas cada vez más elevados. Los ciudadanos elegibles no tienen que realizar ningún proceso para recibirlo y se envían por correo desde finales del mes pasado.

Los neoyorquinos elegibles no deben realizar ningún trámite para recibir el cheque, que se envía por correo Freepik

El Departamento de Impuestos y Finanzas estatal detalló que los neoyorquinos elegibles para recibir esta ayuda financiera deben cumplir los siguientes requisitos, que contemplan que para el año tributario de 2023:

Se presentó el formulario IT-201, Declaración del impuesto sobre el ingreso de residente del estado de Nueva York.

Se declararon ingresos dentro de los umbrales detallados por el organismo.

No se participó como dependiente en la declaración de otro contribuyente.

De cuánto es el importe de los cheques de reembolso por inflación en Nueva York

El monto de la ayuda financiera en Nueva York depende de los ingresos de los contribuyentes y del estado civil que presentaban en el año tributario 2023. El desglose es el siguiente:

Solteros

Recibe un cheque de US$200 si declaró ingresos de hasta US$75.000.

si declaró ingresos de hasta US$75.000. De US$150 si alegó más de US$75.000 y menos de US$150 mil.

Casado con una declaración conjunta

De US$400 si declaró ingresos de hasta US$150 mil.

si declaró ingresos de hasta US$150 mil. De US$300 si se situó en el umbral entre más de US$150 mil y hasta US$300 mil.

Casado con una declaración separada:

De US$200 si tributó hasta US$75.000.

si tributó hasta US$75.000. De US$150 si presentó una declaración de ingresos de más de US$75.000 y menos de US$150 mil.

Jefe de hogar

De US$200 si declaró ingresos de hasta US$75.000.

si declaró ingresos de hasta US$75.000. De US$150 si presentó un valor de más de US$75.000 y menos de US$150 mil.

Cónyuge sobreviviente calificado

De US$400 si sus ingresos declarados fueron de hasta US$150 mil.

si sus ingresos declarados fueron de hasta US$150 mil. De US$300 si registró más de US$150 mil pero menos de US$300 mil.

El Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York compartió una imagen de cómo se verán los sobres en los que se enviarán los cheques (New York State) (New York State)

La advertencia del gobierno de Nueva York sobre los cheques de reembolso

En el comunicado, el gobierno de Nueva York advirtió de una forma de estafa enmarcada en las ayudas financieras. “Están llamando, enviando correos y mensajes de texto a los contribuyentes para informarles sobre reembolsos de impuestos, incluido el cheque de reembolso por inflación”, aseveraron.

El gobierno estatal alertó de los intentos de estafas producidos en torno al cheque de reembolso por inflación Freepik

En ese sentido, indicaron que el Departamento de Impuestos no se comunica con los neoyorquinos elegibles para informar sobre esta ayuda financiera en Nueva York. “Si alguien se comunica con usted por este motivo, denúncielo”, señalaron. Así, añadieron que la administración no necesita solicitar ningún tipo de dato adicional para el procedimiento.

En tanto, puntualizaron que los contribuyentes pueden obtener información y verificar una llamada telefónica de un empleado del organismo estatal en su página web oficial.