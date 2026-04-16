Hasta US$100.000: el plan de asistencia hipotecaria anunciado por Gavin Newsom en California

Gavin Newsom, gobernador de California, anunció la ampliación del programa hipotecario CalAssist para quienes hayan sido afectados por desastres calificados, como los incendios de 2025 en Los Ángeles. La medida contempla hasta un año de asistencia hipotecaria por un monto de hasta US$100 mil.

Qué se sabe de las modificaciones en el plan de asistencia hipotecaria de Newsom

Las medidas fueron presentadas por la administración Newsom a través de un comunicado de prensa. Allí informaron un aumento en la duración de los pagos, que se extiende de tres a 12 meses.

La duración de los pagos pasó de tres a 12 meses Jae C. Hong - AP

“Hemos estado sobre el terreno, escuchando y adaptándonos para satisfacer las necesidades cambiantes de la gente. Por eso estamos ampliando este programa: para cerrar la brecha entre la ayuda y la recuperación a largo plazo, y garantizar que las personas reciban la asistencia que necesitan para salir adelante", destacó el gobernador.

De igual modo, el programa ahora podrá cubrir hasta US$100 mil, en lugar de los US$20.000 anteriores. Esto perimitiría a las familias aprovechar la extensión de 12 meses.

Quiénes pueden acceder a la asistencia hipotecaria

La financiación se encuentra disponible para un mayor número de supervivientes. Los límites de ingresos varían de acuerdo al condado:

En el caso de Los Ángeles , las residencias con un ingreso anual combinado de hasta US$281.400 ahora cumplen con los requisitos para la subvención.

, las ahora cumplen con los requisitos para la subvención. El condado de Butte, el límite actual es de US$255 mil.

En Los Ángeles, las residencias con un ingreso anual combinado de hasta US$281.400 ahora cumplen con los requisitos para la subvención Jae C. Hong - AP

“Esta ampliación busca aliviar la carga de las familias que han sufrido grandes pérdidas”, dijo Rebecca Franklin, subdirectora de CalHFA. “El momento es crucial. Muchas familias afectadas por los incendios de Los Ángeles llevan un año acogidas a la moratoria hipotecaria y no han realizado ningún pago desde que comenzaron los incendios".

Cómo acceder a CalAssist

Para solicitar el beneficio hipotecario, los usuarios deben presentar su solicitud a través de dos medios oficiales: el sitio web CalAssistMortgageFund.org y número telefónico oficial 800-501-0019.

Al solicitar la asistencia, el residente debe cumplir con ciertos criterios de elegibilidad. Algunos de estos son:

La propiedad debe ser la residencia principal del solicitante.

La vivienda debe haber sido destruida o quedar inhabitable debido a un desastre calificado, como los incendios forestales de Los Ángeles de 2025.

debido a un desastre calificado, como los incendios forestales de Los Ángeles de 2025. El solicitante debe cumplir con los límites de ingresos establecidos por su condado (por ejemplo, hasta US$281.400 en Los Ángeles).

Para acceder al beneficio, la vivienda debe haber sido destruida o quedar inhabitable debido a un desastre calificado Imagen Freepik

La asistencia está disponible tanto para propietarios que están al día con sus pagos, como para aquellos en mora o bajo acuerdos de indulgencia. Una vez aprobada, los fondos se pagan a los administradores de la hipoteca y no tienen que ser reembolsados por el propietario.