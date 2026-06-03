“Es muy bueno”: el guiño de Trump a DeSantis ante versiones sobre un futuro cargo federal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió la gestión del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y dejó abierta la posibilidad para un futuro nombramiento en su gabinete. El republicano consideró al líder estatal como un “amigo”, aunque también sugirió que Todd Blanche podría quedar como fiscal general permanente.

Qué dijo Trump sobre DeSantis y el puesto de fiscal general

“Ron es muy bueno”, afirmó Trump sobre el gobernador del Estado del Sol al ser consultado respecto a los candidatos para fiscal general de EE.UU. No obstante, reconoció que hasta ese momento no había pensado en él para ese puesto.

En una entrevista con Miranda Devine en Pod Force One, el presidente admitió que evalúa varios candidatos, aunque aclaró: “La gente ha pensado en diferentes nombres, hay algunos buenos“.

Además, el mandatario valoró de forma positiva la administración estatal de DeSantis. “Él es un gobernador que está haciendo un buen trabajo, es bueno, es un amigo mío”, enfatizó.

DeSantis no podrá ser reelegido como próximo gobernador de Florida debido a que alcanzó el límite de mandatos. En ese marco, su mandato concluirá en enero de 2027, después de las elecciones generales de noviembre de 2026.

Por su parte, según Axios, fuentes cercanas dijeron que DeSantis mostró interés en ocupar un cargo federal cuando deje la gobernación. El medio afirmó que en esas posibilidades se incluye la de suceder a Pam Bondi como próximo fiscal general.

De hecho, DeSantis también habría expresado su interés en convertirse en secretario de Defensa a nivel federal, o incluso en ocupar un puesto en la Corte Suprema.

Todd Blanche, el otro nombre que Trump elogió para fiscal general

Hay otros posibles candidatos para el cargo de fiscal general a nivel federal, luego de la destitución de Pam Bondi a principios de abril de 2026. Si bien actualmente la vacante está cubierta de forma interina por Todd Blanche, su continuidad no está confirmada.

Tedd Blanche es el fiscal general interino tras la destitución de Pam Bondi ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Durante la entrevista con Devine, Trump también elogió a Blanche y su forma de trabajo. Sostuvo que se trata de un funcionario “muy talentoso”, y reconoció: “Creo que será el próximo fiscal general”.

En cuanto a los demás nombres que surgen dentro de su propio partido, si bien no especificó sobre ninguno, aseguró que hay candidatos: “Hay mucha gente estupenda; en el Partido Republicano tenemos gente estupenda“.

Trump agradeció el reconocimiento de DeSantis en Florida

Además de referirse a la vacante del puesto de fiscal general y destacar la labor de DeSantis, Trump también elogió al gobernador por nombrar un aeropuerto internacional en Florida en honor a él.

El presidente Donald Trump elogió las capacidades de DeSantis Reuters

“Acaba de nombrar un aeropuerto en mi honor, nombraron al Aeropuerto Internacional de Palm Beach como el ‘Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump’… eso es un gran honor”, reconoció Trump.