Administración Trump insiste en que plan para terminar el conflicto en Ucrania proviene de EE. UU.
LA NACION
El Departamento de Estado insistió este sábado en que el plan de 28 puntos para poner fin al conflicto en Ucrania no es "una lista de deseos" redactada por el Kremlin, al rechazar acusaciones en ese sentido de un grupo de senadores estadounidenses.
Los congresistas habían declarado este mismo sábado que el secretario de Estado, Marco Rubio, les dijo que el presidente Donald Trump promovía una "lista de deseos de Rusia".
"Es completamente falso", escribió en X el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott. "Como lo ha sostenido el secretario Rubio y toda la administración, este plan es de autoría estadounidense, con aportes de ambos bandos, rusos y ucranianos", señaló.
