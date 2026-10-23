Airbnb cambia las condiciones en EE.UU.: quedan prohibidas las peticiones que exijan un esfuerzo considerable

Airbnb modificó sus reglas para limitar las tareas de limpieza que los anfitriones pueden exigir a los huéspedes antes de abandonar un alojamiento en Estados Unidos. La nueva política establece qué pedidos se consideran razonables y prohíbe determinadas obligaciones domésticas.

Airbnb cambió las condiciones: qué tareas ya no podrán exigir los anfitriones

La plataforma de alquileres temporarios Airbnb presentó nuevas pautas para delimitar las responsabilidades de los huéspedes durante la salida de una propiedad. El cambio apunta a impedir que los propietarios impongan labores que demanden un esfuerzo considerable o una cantidad importante de tiempo.

Según informó CNN, hasta ahora los anfitriones tenían mayor libertad para establecer sus propias condiciones, lo que generaba diferencias entre los alojamientos y dificultades para que los visitantes supieran con anticipación qué debían hacer antes de retirarse.

La actualización establece que las normas de cada propiedad deben ser razonables y comunicarse de manera transparente. Entre los principales cambios anunciados por Airbnb se encuentran los siguientes:

Retirar las sábanas : los anfitriones ya no podrán exigir que los huéspedes desarmen las camas y quiten la ropa de cama antes de marcharse.

: los anfitriones ya no podrán exigir que los huéspedes desarmen las camas y quiten la ropa de cama antes de marcharse. Lavar y guardar los platos : los visitantes no estarán obligados a limpiar la vajilla utilizada ni a colocarla nuevamente en los armarios.

: los visitantes no estarán obligados a limpiar la vajilla utilizada ni a colocarla nuevamente en los armarios. Sacar la basura fuera de la propiedad : los propietarios no podrán exigir que los huéspedes trasladen los residuos hasta instalaciones externas.

: los propietarios no podrán exigir que los huéspedes trasladen los residuos hasta instalaciones externas. Realizar tareas de limpieza prolongadas : quedarán excluidos los pedidos que demanden un esfuerzo o un tiempo considerable y que normalmente realizaría un profesional.

: quedarán excluidos los pedidos que demanden un esfuerzo o un tiempo considerable y que normalmente realizaría un profesional. Dejar los platos usados en un lugar determinado : sí estará permitido pedir que la vajilla se coloque en el fregadero antes de abandonar el alojamiento.

: sí estará permitido pedir que la vajilla se coloque en el fregadero antes de abandonar el alojamiento. Separar los residuos : los anfitriones podrán solicitar que los huéspedes separen la basura de los materiales reciclables.

: los anfitriones podrán solicitar que los huéspedes separen la basura de los materiales reciclables. Comunicar las condiciones por adelantado: las reglas deberán estar disponibles al momento de la reserva y no podrán modificarse posteriormente mediante nuevas exigencias inesperadas.

Cuándo entran en vigor las nuevas reglas de Airbnb en EE.UU.

La actualización se aplicará a las reservas efectuadas a partir del 20 de noviembre de 2026. Según la información publicada por CBS News, Airbnb presentó las nuevas pautas durante esta semana con el objetivo de proteger a los visitantes frente a exigencias que la compañía considera excesivas.

La modificación también contempla consecuencias para quienes incumplan las disposiciones de manera reiterada. Airbnb advirtió que podría reducir la visibilidad del anuncio de un alojamiento o incluir un aviso en su página para informar a los potenciales huéspedes sobre las infracciones cometidas por el anfitrión.

Entre las restricciones aprobadas, la compañía determinó que los propietarios ya no podrán obligar a los clientes a quitar las sábanas de las camas ni a lavar y guardar la vajilla utilizada Imagen compuesta

La plataforma recomendó seleccionar las normas entre siete categorías estandarizadas que aparecerán de forma destacada en la página del alojamiento. Los propietarios podrán añadir instrucciones adicionales, siempre que sean razonables y respeten las restricciones establecidas.

Por qué Airbnb decidió limitar las tareas de limpieza de los huéspedes

La decisión responde a un problema que, según la información difundida por NBC News, se relaciona con las quejas acumuladas durante años sobre las obligaciones que algunos propietarios imponían a sus visitantes.

Las nuevas normativas de Airbnb prohíben exigir a los visitantes el traslado de bolsas de basura fuera de la propiedad hacia instalaciones o contenedores externos Patrick Semansky - AP

La falta de criterios uniformes permitía que las instrucciones variaran considerablemente de un alojamiento a otro, incluso cuando los huéspedes ya pagaban cargos vinculados con la limpieza.

La compañía también considera que las exigencias excesivas pueden perjudicar la experiencia de los clientes y repercutir en las evaluaciones que reciben los alojamientos. Si una persona debe dedicar una parte importante de su último día a limpiar, esa situación puede influir negativamente en su opinión sobre la propiedad y el servicio contratado.