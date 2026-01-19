Buenas noticias en Los Ángeles: qué significa la alianza con Airbnb para dar alojamiento gratis

Airbnb hizo una alianza con la organización sin fines de lucro 211 LA en Los Ángeles, California, para facilitar alojamiento de emergencia a personas afectadas por desastres naturales. El acuerdo busca beneficiar a miles de residentes y no es la primera vez que las entidades colaboran.

Airbnb hizo esta alianza para facilitar alojamiento gratis

La organización sin fines de lucro Airbnb.org, creada por la empresa de alquiler temporal, anunció en un comunicado el trabajo conjunto con 211 LA, una entidad que brinda servicios de información y derivación para situaciones no urgentes en Los Ángeles.

Airnbn dará el beneficio a todos los afectados en Los Ángeles Imagen de Peggy en Pixabay

El objetivo es “acelerar el acceso a alojamiento temporal para las personas desplazadas”, según se lee en el documento. “Es un hecho que después de una catástrofe, las primeras 24 horas son decisivas y 211 LA busca estar allí para apoyar a cualquiera que lo necesite”.

“La colaboración se basa en un memorando de entendimiento (MOU) que aclara las funciones, fortalece la coordinación y permite una activación más rápida durante los primeros días más críticos de la respuesta a un desastre”, apuntó Airbnb.org.

Qué dice el acuerdo entre Airbnb y 211 LA

La tarea de la organización angelina será identificar a las personas que tengan necesidad de hospedaje, junto con los servicios de emergencia locales. Por su parte, Airbnb.org dará esos espacios de alojamiento que los damnificados requieran.

Los angelinos ahora podrán acceder a Airbnb gratis durante desastres naturales Unsplash

Además, Airbnb.org aportará 100 mil dólares en créditos de alojamiento para que 211 LA pueda facilitar hospedaje de emergencia gratis en 2026.

No es la primera vez que las dos firmas se unen para brindar servicio. En el pasado, durante los incendios forestales de Palisades y Eaton, dieron un hogar temporal a casi 24.000 personas.

“Durante los incendios forestales, las opciones de alojamiento flexibles y familiares de Airbnb.org marcaron una gran diferencia para las familias desplazadas, sus niños e incluso sus mascotas”, dijo Maribel Marín, Directora Ejecutiva de 211 LA.

Cómo acceder a alojamiento gratis a través de Airbnb.org en EE.UU.

Más allá de la colaboración en Los Ángeles, Airbnb.org se encarga de conectar con Airbnb a cualquiera que necesite un alquiler de urgencia. Después de un desastre, los interesados pueden intentar contactar con la organización.

En algunos casos, la plataforma puede sugerir opciones de alojamiento disponibles para emergencias. No tiene costo y los huéspedes pueden reservar espacios que se “ajusten a sus necesidades”.

Airbnb es una plataforma para rentar alojamiento; la compañía tiene su propia organización sin fines de lucro Unsplash

Por ejemplo, durante las inundaciones ocurridas en Texas en julio de 2025, la organización se unió con otras compañías sin fines de lucro.

En la catástrofe, no solo brindó vivienda a los afectados, sino también a los equipos de rescate y a los familiares que buscaban víctimas.

Por otro lado, la propia firma tiene un mapa activo de todo el mundo para facilitar el acceso a los necesitados.

También, los interesados en ayudar pueden hacerlo. Lo único que hay que hacer es ingresar al sitio web oficial y verificar en qué lugares Airbnb.org brinda esta cobertura.

Se pueden realizar donaciones o bien ofrecer alojamiento a través de los programas habilitados.