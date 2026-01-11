Vive en Nueva York sin pagar un solo dólar: la joven que reveló su truco maestro para burlar los precios récord

Para muchos, el mercado inmobiliario de la Gran Manzana es un desafío inalcanzable, pero una joven captó la atención de todos al revelar cómo logra residir en Nueva York sin ser propietaria ni destinar un solo dólar al pago de una renta. Su ingeniosa estrategia rompe con los esquemas convencionales de vivienda, lo que demuestra que con creatividad se pueden aprovechar las oportunidades de la economía colaborativa.

El truco para vivir en Nueva York sin un hogar ni pagar renta

Mientras miles de personas se preguntan cómo sobrevivir a los precios récord de los arrendamientos en la Gran Manzana, Alanna Parish parece tener la solución. Con apenas 10 meses de residencia en la ciudad, la joven compartió su método para evitar los alquileres prohibitivos, indicó New York Post.

Así vive una joven en Nueva York sin casa propia y sin pagar alquiler

Parish compartió un video en sus redes sociales, que ya es viral por su estrategia que sustituye el pago mensual por una logística meticulosa y de planificación constante.

"Cuido casas a tiempo completo en Nueva York, no tengo casa propia. Vivo en casas de otras personas todo el tiempo", dijo la Alanna Parish en su cuenta de TikTok, en un video que cuenta con casi un millón de visualizaciones.

La joven se encarga de planificar las fechas de manera que siempre cuente con un techo para dormir. Parte de su estrategia se basa en estar pendiente de las casas disponibles a tiempo completo.

“Suelo pasar mucho tiempo para planear mis estadías en casas y generalmente puedo organizarlas para que se superpongan, de modo que una termine y la siguiente comience el mismo día. Esto requiere mucho planeamiento”, aseguró Parish.

El plan en caso de no lograr una estadía en NYC

Sin embargo, en caso de que Parish no logre superponer sus estadías, suele contar con varias opciones de asistencia.

La joven viaja con su equipaje de una casa a otra; de esta manera, ahorra en alquiler y tiene un techo para vivir (TikTok/AlannaParrish)

“Tengo que recordar que no tengo un lugar propio, así que no pago alquiler en ningún lado, y si hay un hueco en mi horario, que pasa algunas veces, generalmente es solo un día, tal vez dos, me hospedo en un hotel para pasar la noche, me alojo en un Airbnb, o me quedo en casa de un amigo. Tengo opciones disponibles” aseguró.

“Simplemente, no tengo un lugar propio al que regresar, así que tendré que buscar un alojamiento si tengo un hueco en mi agenda. Nunca fue más de dos noches y trato de hacer mi mejor esfuerzo para que se superpongan, de modo que ni siquiera tenga que preocuparme por eso” detalló.

La responsabilidad detrás del cuidado de casas en Nueva York

Aunque la joven podría sacar un beneficio económico por cuidar las casas, solo lo hace a cambio del alojamiento en lo que considera un intercambio justo.

La joven destaca que cuidar casas también conlleva una gran responsabilidad e independencia, pero al mismo tiempo siente una gran gratificación al saber que la gente es capaz de confiarle algo que es muy importante para ellos, señaló a Newsweek.

Vivir en Nueva York sin casa propia y sin pagar alquiler es posible, de acuerdo a la experiencia de la tiktoker Alanna Parish (Unsplash)

Este estilo de vida se caracteriza por estar en constantemente movimiento, de un lugar a otro. “Mientras cuido casas, mantengo mi rutina de trabajo habitual, cuido la casa y las mascotas, exploro la zona y mantengo el espacio limpio y organizado. Trato cada casa como si fuera la mía”.

La joven tiktoker, además, mencionó que cuidar casas le brinda un estilo de vida que se siente en línea con sus valores: confianza, flexibilidad y conexiones significativas.

Hay algunas excepciones en las que Alanna cobra una tarifa, ecasos como si el propietario tiene ciertas solicitudes específicas o para el cuidado de las mascotas.