American Airlines acaba de estrenar su avión más premium con 70 suites privadas

American Airlines dio a conocer la semana pasada su avión Boeing 777-300ER remodelado, que cuenta con la mayor cantidad de asientos premium entre toda su flota. La aeronave ofrece 70 suites privadas en clase ejecutiva con puertas deslizantes, y la empresa planea tener 20 de este tipo para 2027 con el objetivo de cubrir rutas estratégicas hacia destinos internacionales.

Boeing 777-300ER, el avión rediseñado de American Airlines

La compañía anunció el 2 de septiembre la remodelación de su 777-300ER, como parte de una nueva estrategia comercial. Según un comunicado de prensa, esperan contar con 20 de estos aviones para 2027 para las rutas de largo recorrido más populares, con destinos como Londres, Tokio, San Pablo, Buenos Aires y Sídney.

El rediseño del Boeing 777-300ER de American Airlines cuenta con 70 suites privadas American Airlines

El primer vuelo tuvo lugar el mismo día en que se realizó el anuncio y fue de Nueva York a Buenos Aires. “Nuestro avión insignia representa la siguiente evolución de los viajes de primera clase en American Airlines”, declaró Nat Pieper, director comercial de la aerolínea.

“Con interiores de diseño elegante y asientos premium espaciosos, el Boeing 777-300ER refleja nuestro compromiso constante de crear una experiencia de viaje centrada en lo que más valoran nuestros clientes”, agregó.

La remodelación de la flota se enmarca en un contexto de renovación de las opciones de viaje de alta gama. De acuerdo con Reuters, los ingresos procedentes de servicios de mayor precio crecieron más rápido que los de ofertas más económicas en algunas de las aerolíneas más grandes, lo que llevó a los directivos a repensar la estrategia comercial para evitar pérdidas.

Cómo es el diseño de la nueva flota de aviones premium de American Airlines

La compañía indicó que el diseño remodelado ofrece más opciones, con 144 asientos prémium para elegir, además de 70 asientos Flagship Suite con puertas de privacidad, mayor espacio de almacenamiento personal y una posición tipo chaise longue.

También incluye 44 asientos Premium Economy, rediseñados con reposacabezas ergonómicos, reposapiés y pantorrillas ajustables y mayor espacio de almacenamiento, además de 30 asientos con espacio adicional para las piernas en Main Cabin Extra.

Los aviones remodelados de American Airlines con 70 suites privadas

La compañía añadió que los nuevos interiores del Boeing 777-300ER combinan elementos de diseño de cabina introducidos en los Boeing 787-9 y Airbus A321XLR de configuración premium, que debutaron el año pasado. Entre sus principales características, mencionaron las “texturas cuidadosamente seleccionadas”, iluminación mejorada y confort funcional en toda la aeronave.

Wi-Fi y amenities: los servicios en la nueva flota de aviones de American Airlines

Los pasajeros que viajen en la cabina Flagship tendrán menor tiempo de espera, con facturación, control de seguridad, embarque y manejo de equipaje prioritarios. Además, en el aeropuerto podrán acceder a la sala VIP Flagship y aprovechar vinos, licores y platos.

A bordo, el servicio Flagship Suite ofrece:

Platos “cuidadosamente seleccionados” para maridar con vinos.

“cuidadosamente seleccionados” para maridar con vinos. Kits de artículos de baño .

. Ropa de cama. Esto incluye un protector de colchón y una almohada de doble cara.

La remodelación de la flota de American Airlines incluye 44 asientos Premium Economy, rediseñados con reposacabezas ergonómicos, reposapiés y pantorrillas ajustables American Airlines

Según American Airlines, los pasajeros de Premium Economy podrán acceder a una mayor comodidad y privacidad, además de carga inalámbrica, espacio para botellas de agua y tomas de corriente USB-C y CA. En el caso de quienes viajen en Main Cabin, el servicio incluye cientos de títulos de entretenimiento.

Por último, la aerolínea informó que se instaló Wi-Fi de alta velocidad en toda la cabina, gratuito para los miembros del programa AAdvantage.