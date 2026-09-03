Oficial y confirmado desde hoy: American Airlines reanuda sus vuelos directos de Miami a Caracas

American Airlines reanuda los vuelos directos entre Miami y Caracas, después de una suspensión de unas diez semanas provocada por los daños que los terremotos del 24 de junio causaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. La compañía vuelve a conectar Florida y Venezuela con dos vuelos diarios.

Vuelven los vuelos de American Airlines entre Miami y Caracas

La ruta entre el Aeropuerto Internacional de Miami y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía vuelve a habilitarse este jueves 3 de septiembre, según el cronograma de American Airlines.

La interrupción se produjo poco después del regreso de American Airlines al mercado venezolano. El 30 de abril, la aerolínea había retomado los traslados entre Miami y Caracas tras siete años sin servicio comercial entre EE.UU. y Venezuela.

Durante el cierre de Maiquetía, la empresa mantuvo una alternativa para los pasajeros afectados mediante su conexión entre Miami y Maracaibo, que comenzó a operar el 14 de julio. La aerolínea también habilitó opciones de modificación de itinerarios a raíz de la interrupción.

Cuántos vuelos de American Airlines habrá entre Miami y Caracas

De acuerdo con The Latin Times, el cronograma contempla dos vuelos diarios entre Miami y Caracas. Una de las frecuencias será operada por Envoy Air con un Embraer E175, mientras que la otra estará a cargo de American Airlines con un Boeing 737-8.

De esta manera, vuelve a ofrecer una conexión sin escalas entre el sur de Florida y la capital venezolana. La página de reservas de American Airlines muestra actualmente disponibilidad de vuelos de esta ruta para septiembre y los meses siguientes.

La operación de American Airlines en Venezuela no se limita a Caracas YAMIL LAGE - AFP

Cómo funciona el aeropuerto de Caracas tras los terremotos

Para recuperar las operaciones mientras continúan las reparaciones tras el terremoto, las autoridades habilitaron cuatro terminales modulares temporales en el área del estacionamiento.

Estas instalaciones cuentan con mostradores de registro, zonas de espera, asistencia médica y transporte de pasajeros hacia las aeronaves.

El aeropuerto de Caracas funciona con un esquema de emergencia mientras avanzan las reparaciones tras el terremoto Pedro Mattey - AP

La capacidad inicial de estas instalaciones temporales es de 2168 pasajeros diarios, mientras avanzan los trabajos para recuperar las áreas dañadas del aeropuerto.

El ministro de Transporte de Venezuela, Francisco Garcés, señaló que las autoridades buscan aumentar progresivamente la capacidad de operación durante el proceso de reconstrucción.

¿Qué otras rutas ofrece American Airlines hacia Venezuela?

La operación de American Airlines en Venezuela no se limita a Caracas. La mencionada ruta de Miami a Maracaibo tiene un vuelo diario operado por un Embraer 175.

no se limita a Caracas. La mencionada ruta de tiene un vuelo diario operado por un Embraer 175. La aerolínea presentó ese viaje como el único servicio sin escalas entre el país norteamericano y esa ciudad venezolana y señaló que se suma a sus vuelos entre Florida y Caracas.

La expansión también amplía las alternativas para pasajeros que viajan desde otras ciudades de EE.UU. hacia el país sudamericano.

La oferta publicada actualmente por la aerolínea estadounidense incluye opciones de rutas hacia Caracas y Maracaibo desde puntos como Houston, Dallas, Orlando, Tampa, Filadelfia, Nueva York, Washington y Boston.

No se trata en todos los casos de vuelos directos, ya que algunas de esas conexiones deben realizarse necesariamente con escala.