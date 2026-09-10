Cuál es el precio del iPhone 18 Pro Max en Estados Unidos en septiembre de 2026

Apple presentó el pasado 9 de septiembre el iPhone 18 Pro Max en un evento especial realizado en Apple Park, Cupertino, California. El nuevo modelo tiene un precio inicial de US$1299 para la versión de 256 GB, con reservas anticipadas desde el 12 de septiembre y disponibilidad en tiendas a partir del 18 de septiembre.

Precio y capacidades del iPhone 18 Pro Max

El precio de lanzamiento es de US$1299 para la versión base de 256 GB, según información publicada por Apple en su comunicado oficial de prensa.

Cómo funciona Siri AI en el iPhone 18 Pro y Pro Max

El dispositivo también está disponible en versiones de 512 GB, 1 TB y 2 TB .

. Los colores disponibles son negro, plata, gris glaciar y un nuevo tono borgoña .

. Se puede financiar desde US$54,12 por mes durante 24 meses.

Financiamiento y trade-in, claves para la comunidad latina

Apple ofrece el programa Trade In, que permite obtener entre US$175 y US$885 de crédito instantáneo al entregar un iPhone 13 o modelo posterior, según detalla la compañía.

El programa Apple Upgrade ofrece créditos con pagos desde US$34,99 mensuales a 24 meses para adquirir el dispositivo

A través de acuerdos con operadoras, los clientes pueden acceder a hasta US$1200 en crédito al entregar un iPhone 14 o posterior , en cualquier condición.

en crédito al , en cualquier condición. El programa Apple Upgrade, operado por Klarna, ofrece arrendamiento con pagos desde US$34,99 mensuales a 24 meses.

Novedades técnicas del modelo Pro Max

Incorpora el chip A20 Pro , fabricado con proceso de dos nanómetros, con CPU de seis núcleos y GPU de siete núcleos, según Apple.

, fabricado con proceso de dos nanómetros, con CPU de seis núcleos y GPU de siete núcleos, según Apple. Presenta la mayor mejora de batería en la historia del iPhone, con hasta 45 horas de reproducción de video en los modelos solo eSIM.

El nuevo iPhone 18 Pro Max cuenta con Siri AI, la nueva versión del asistente con IA de Apple Jeff Chiu - AP

También suma una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles con apertura variable y Siri AI, la nueva versión del asistente con inteligencia artificial de Apple, disponible en fase beta con iOS 27 desde el 14 de septiembre.

Cómo obtener el nuevo iPhone 18 Pro Max

El teléfono se puede reservar desde el sábado 12 de septiembre a las 5 hs (hora del Pacífico), y estará disponible en tiendas y para entrega a domicilio desde el viernes 18 de septiembre.

Para acceder a los planes de pago en cuotas (ACMI) es necesario elegir Apple Card Monthly Installments como forma de pago y seleccionar AT&T, T-Mobile o Verizon como operadora al finalizar la compra.

como forma de pago y seleccionar como operadora al finalizar la compra. El teléfono comprado bajo esta modalidad queda desbloqueado, por lo que se puede cambiar de compañía cuando el usuario lo desee, sujeto a los términos de cada operadora.

Los compradores nuevos o que retomen una suscripción pueden además destrabar tres meses gratis de Apple One, el paquete de servicios de Apple que incluye música, TV y almacenamiento en la nube, disponible para quienes adquieran el equipo a partir del 17 de septiembre.