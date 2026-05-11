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Clima en Mesa, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Mesa, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de mayo
Clima en Mesa, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de mayo Imagen generada con IA

El pronóstico del tiempo para Mesa, Arizona, indica que el lunes 11 de mayo la temperatura rondará entre 72 y 106 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Mesa

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Sursureste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Mesa, Arizona

El lunes 11 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 106 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 12 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 107 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 13 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 14 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 15 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 16 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 17 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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