Cientos de centros abren 24/7 para refugiarse del calor extremo: la campaña que ya comenzó en Phoenix

Ante el calor extremo en Arizona, ya inició la implementación de una red de recursos para el resguardo de los habitantes de Phoenix. A partir de mayo, distintos centros de la ciudad abren sus puertas y se ofrecen como refugios por las altas temperaturas.

El plan para que los ciudadanos de Phoenix se mantengan a salvo del calor extremo

Según informó Fox 10, la gobernadora Katie Hobbs estableció una alianza a nivel local, estatal y federal. La iniciativa busca instalar más espacios donde las personas puedan refrescarse y sumar puntos de acceso al agua en distintas zonas.

La gobernadora Katie Hobbs anunció que se habilitarán más de 100 centros contra el calor en Phoenix Instagram @govhobbs

Las autoridades de la ciudad de Phoenix implementan centros de alivio ante las temperaturas, que representan una amenaza para la integridad física. Según un reporte de Telemundo, este calor recibe la denominación de “asesino silencioso” debido a la capacidad de dañar la salud de formas que no se perciben a simple vista.

El registro de los últimos años indica que el riesgo de las condiciones del tiempo tiene un aumento en la intensidad cada temporada. Como parte de la semana de concientización sobre este fenómeno, el gobierno activó una red que cuenta con más de 100 centros donde la población puede buscar refugio.

Los cooltainers, la herramienta principal de Arizona para combatir el calor extremo

Durante una conferencia brindada cerca de 16th Avenue y Jefferson el pasado viernes 1° de mayo, la gobernadora Hobbs declaró que volverían a utilizarse “contenedores de enfriamiento”. Esta es una de las herramientas más importantes en la infraestructura de los refugios y recibe el nombre de cooltainers.

La medida de Katie Hobbs en Arizona para beneficiar a millones de familias por suministro de agua

Asimismo, la mandataria señaló que la unidad en esa ubicación inició sus servicios el 20 de abril a modo de prueba de lo que ocurriría en mayo. Según confirmó Fox, Arizona ya registró una ola de calor con cifras récord en marzo, lo que encendió las alarmas de la administración.

Mientras que los cooltainers comenzaron a operar en abril, otras ubicaciones bajo la gestión del Departamento de Servicios de Salud (ADHS, por sus siglas en inglés) reciben personas desde el lunes 4 de mayo.

El programa de respuesta ante el calor en Phoenix incluye la extensión del acceso a los centros y el aumento del alcance hacia las “comunidades más vulnerables”. La estrategia contempla la operación de sitios 24 horas y la instalación de estaciones de hidratación en las calles para beneficio de la gente.

Arizona toma medidas para asistir a la población ante el calor extremo de mayo ASH PONDERS - NYTNS

Además, el gobierno dispone del portal heat.az.gov para que los ciudadanos realicen la consulta de los mapas y de los servicios que se encuentran en su zona de residencia.

Arizona también brinda ayuda por el impacto económico de la ola de calor

La campaña también aborda el impacto económico en las familias en relación con el uso de energía en el hogar. Por eso, el Estado cuenta con programas de asistencia para el pago de las facturas de servicios.

Existen dos tipos principales de descuentos para la electricidad, cuya elegibilidad depende de las características particulares del consumo del usuario.