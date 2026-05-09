Es oficial: el plan de Katie Hobbs para beneficiar a millones de familias en Arizona por suministro de agua

En conjunto con las administraciones de Nevada y California, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, presentó una propuesta que beneficiaría a millones de familias de la jurisdicción respecto al suministro de agua. El proyecto apunta a preservar hectáreas del Río Colorado con el objetivo de asegurar que los residentes, los agricultores y las empresas del área “tengan el agua que necesitan para prosperar”.

Plan de Arizona, California y Nevada para evitar recortes de agua del río Colorado

La gobernadora Hobbs anunció recientemente mediante un mensaje en X que Arizona acaba de proponer un acuerdo al gobierno federal que protege de “los recortes forzados al agua”. A través de un video, expresó que tanto el estado que gobierna como California y Nevada están “adoptando un enfoque colaborativo que preserva el río Colorado y garantiza que los estados decidan sobre su propio futuro”.

La medida de Katie Hobbs en Arizona para beneficiar a millones de familias por suministro de agua

“Ningún otro estado produce chips de IA más avanzados, minerales críticos, sistemas de misiles guiados o productos frescos por gota de agua del río Colorado que Arizona. Alimentamos a Estados Unidos, protegemos a Estados Unidos y estamos construyendo el futuro de la economía estadounidense”, aseguró en esa línea.

Luego, señaló que el objetivo del plan publicado por la Junta del Río Colorado de California es “asegurar que las comunidades de Arizona tengan el agua del río Colorado que necesitan para el futuro”.

Qué incluye el plan para estabilizar el río Colorado hasta 2028 en la Cuenca Baja

En concreto, el plan presentado por los estados de la Cuenca Baja tiene como objetivo principal estabilizar el río Colorado hasta el año 2028. La medida responde a los niveles decrecientes de los embalses, los mínimos históricos de afluencia en el Lago Powell y el riesgo de alcanzar elevaciones críticas tanto allí como en el Lago Mead.

Los puntos más importantes de la propuesta son:

Ahorro total de agua: el plan identifica contribuciones de más de 3,2 millones de acres-pie de agua al sistema hasta 2028.

el plan identifica contribuciones de de agua al sistema hasta 2028. Desglose de las reducciones: se basa en reducciones anuales de 1,25 millones de acres-pie de la Cuenca Baja, a las que se suman 250 mil acres-pie de México. Además, añade un programa de conservación expandido de al menos 700 mil acres-pie adicionales (con una meta de hasta 1 millón).

se basa en de 1,25 millones de acres-pie de la Cuenca Baja, a las que se suman 250 mil acres-pie de México. Además, añade un de al menos 700 mil acres-pie adicionales (con una meta de hasta 1 millón). Carácter integral: el paquete aborda no solo las disminuciones de uso, sino también las descargas del Lago Powell, operaciones de las Unidades Iniciales Superiores, el uso de excedentes creados intencionalmente y mejoras en la infraestructura del sistema .

el paquete aborda no solo las disminuciones de uso, sino también las descargas del Lago Powell, operaciones de las Unidades Iniciales Superiores, el uso de excedentes creados intencionalmente y mejoras en la . Colaboración y financiamiento: la implementación de elementos clave, como la conservación expandida del sistema, requerirá de una asociación federal y financiamiento apropiado.

La propuesta busca preservar millones de acres-pies del Río Colorado para garantizar el suministro del agua para las familias de Arizona, California y Nevada The Nature Conservancy

“Es un plan ambicioso y de gran alcance que beneficia a toda la Cuenca del Río Colorado y requiere el liderazgo continuo del Departamento del Interior en colaboración con los estados de la Cuenca Baja para que sus beneficios se materialicen”, escribieron los comisionados de los estados de la Cuenca Baja para el Río Colorado en su propuesta al Departamento del Interior, según consignó Fox News.

Como indicó Hobbs en su publicación, el plan pretende servir como una solución temporal mientras se finalizan las directrices operativas a largo plazo para después de 2026.

Katie Hobbs remarcó que el objetivo de la propuesta es asegurar que las comunidades de Arizona "tengan el agua del río Colorado que necesitan para el futuro" @GovernorHobbs

Crisis del río Colorado: sequía, embalses en niveles críticos y disputa entre estados

De acuerdo con los informes de la Junta del Río Colorado de California, los desafíos críticos que representa la situación actual del Río Colorado para California, Nevada y Arizona van desde condiciones hidrológicas extremas hasta conflictos políticos y legales: