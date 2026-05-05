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Clima en Mesa, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Mesa, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de mayo
Clima en Mesa, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de mayo Imagen generada con IA

El pronóstico del tiempo para Mesa, Arizona, indica que el martes 5 de mayo la temperatura rondará entre 64 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Mesa

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 2%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Mesa, Arizona

El martes 5 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 26%.

El miércoles 6 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego áreas de humo. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 7 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 8 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 9 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 10 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 11 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 104 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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