Hobbs se une a Newsom y presentan un proyecto para preservar el río Colorado: “Estamos construyendo el futuro”

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, junto a sus pares de California y Nevada, presentó una propuesta formal ante el gobierno federal para preservar el río Colorado, una fuente de abastecimiento para millones de personas en el oeste de Estados Unidos. La iniciativa surge en un contexto de gran tensión por posibles recortes en el suministro hídrico.

Plan para preservar el río Colorado y evitar recortes federales

A través de sus redes sociales, Hobbs advirtió que el plan busca proteger a los ciudadanos frente a lo que calificó como recortes devastadores impulsados desde Washington. “Con este plan, podemos proteger a los arizonenses y garantizar que nuestras familias, agricultores y empresas tengan el agua que necesitan para prosperar”, señaló en su cuenta oficial en X.

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, presentó una propuesta ante el gobierno federal para preservar el río Colorado X @GovernorHobbs

El proyecto fue elaborado por los estados de la Cuenca Baja -Arizona, California y Nevada- y ya se encuentra en manos de las autoridades federales encargadas de la gestión del río Colorado. Según explicó la gobernadora, la propuesta apunta a una colaboración que permita a los estados mantener mayor control sobre sus recursos.

“Juntos, Arizona, California y Nevada están adoptando un enfoque que preserva el río Colorado y asegura que los estados decidamos nuestro propio futuro, no el gobierno federal”, afirmó.

Tensión con el gobierno federal por el control del agua en Arizona

La presentación se da luego de meses de negociaciones y en medio de la necesidad de redefinir los acuerdos de distribución de agua, tras el vencimiento de los plazos federales para alcanzar un nuevo consenso entre los estados que dependen del río.

Desde el inicio de su gestión, la funcionaria sostuvo una postura activa en la defensa de los derechos hídricos de Arizona. Según un comunicado oficial difundido en marzo, ya había participado en un acuerdo previo entre los estados de la Cuenca Baja para conservar volúmenes históricos de agua en el lago Mead, uno de los principales reservorios del sistema.

Además, la gobernadora llevó el debate a nivel nacional al exponer ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos (USCC, por sus siglas en inglés), donde vinculó la disponibilidad de agua con el rol estratégico de Arizona en la economía del país.

Impacto del río Colorado en la economía y la seguridad nacional

“Ningún otro estado produce chips de inteligencia artificial más avanzados, minerales críticos, sistemas de misiles guiados o productos frescos por gota de agua del río Colorado que Arizona. Alimentamos a América, protegemos a América y estamos construyendo el futuro de la economía estadounidense”, aseguró en X.

La gobernadora de Arizona detalló el nivel de producción que genera el estado X @GovernorHobbs

En esa línea, advirtió que no es posible fortalecer la seguridad nacional ni repatriar cadenas de suministro sin garantizar un futuro hídrico estable. Cabe destacar que el estado, además de su peso en la industria tecnológica y de defensa, produce cerca del 25% de la lechuga consumida en el país y una porción importante de las verduras de hoja verde durante el invierno.

El plan presentado por los estados de la Cuenca Baja busca ahora ser incorporado en la evaluación ambiental final del gobierno federal. En ese marco, la gobernadora instó a la Oficina de Reclamación (Bureau of Reclamation) a adoptar la propuesta y avanzar hacia una solución de largo plazo.

“Esta administración tiene la oportunidad de hacer que nuestro país sea más fuerte y próspero al aceptar esta propuesta”, afirmó. La propuesta presentada por los estados de la Cuenca Baja deberá ser evaluada por la Oficina de Reclamación en el marco del proceso federal en curso, que definirá las condiciones de distribución del agua del río Colorado para los próximos años.