Clima en Phoenix, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Phoenix, Arizona, indica que el sábado 13 de junio la temperatura rondará entre 84 y 111 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Phoenix



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Oestesuroeste

: 0 a 10 mph, Oestesuroeste Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Phoenix, Arizona

El sábado 13 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 111 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El domingo 14 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 107 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.