Clima en Phoenix, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Phoenix, Arizona, indica que el sábado 13 de junio la temperatura rondará entre 84 y 111 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Oestesuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Phoenix
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Oestesuroeste
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para el fin de semana en Phoenix, Arizona
El sábado 13 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 111 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El domingo 14 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 107 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
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